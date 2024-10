Concert Paula Seling & Band pe 16 octombrie la Hard Rock Cafe

Paula Seling si trupa sa se pregatesc de un nou spectacol, care se va desfasura vineri, 16 octombrie, de la ora 22:30, la Hard Rock din Bucuresti.

Artista a pregatit pentru acest show piese care au consacrat-o precum: "Ploaie in luna lui Marte", "Ce bine ca esti", "Trurli", "Timpul", "Promit", "Rad cand imi vine sa plang", dar si mult mai recentele "Playing With Fire" si "Miracle".

Paula Seling creaza alaturi de trupa sa de acompaniament o atmosfera deosebita la fiecare spectacol. In decursul timpului, solista a lansat saisprezece albume, a cantat alaturi de artisti internationali precum Al Bano, Beyonce, Joan Baez, Michael Bolton sau Chick Corea si a derulat colaborari de succes cu Directia 5, Narcisa Suciu, Nicu Alifantis, Puya si multi altii.

Biletele la concert se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro, in reteaua fizica iabilet.ro (www.iabilet.ro/retea - Magazinul Muzica, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si VGeneration, IQ BOX, reteaua de magazine Say - partener Orange, pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara), dar si la Hard Rock Cafe.

In presale biletele au urmatoarele preturi:

40 de lei, cu loc la masa, in sala, zona de fumatori sau nefumatori

60 de lei, VIP, cu loc la masa in fata scenei (numar limitat la 80 de bilete)

Sunt disponibile si bilete fara loc, in picioare, la pretul de 40 de lei. In ziua concertului, biletele vor costa 40 de lei, acces general, cu loc la masa, in limita locurilor disponibile.

