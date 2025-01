Gregorian vine in Romania

Minunea se intampla. Corul Gregorian poposeste, in sfarsit, in Romania, intr-un show muzical pe care artistii il anunta spectaculos!

"Master of Chants" a ajuns la finalul povestii, Gregorian punand punct celor 10 volume muzicale, un incredibil succes pe intreg mapamondul, un intreg mars triumfal pe care au ales sa il celebreze printr-un turneu emotionat, turneu ce se va opri si la Bucuresti pe data de 16 mai, la Sala Palatului, incepand cu ora 20.00.

Intrarea va fi permisa de la ora 19.00!

Cu vanzari de peste 10 milioane de albume peste tot in lume, premiat cu Aur si Platina in 18 tari, producatorul Frank Peterson, creierul Gregorian, este in mod cert unul dintre cei mai prolifici artisti germani.

Va invitam la un periplu muzical mult asteptat in Romania! Interpretarea unica a celor mai celebre cantece pop si rock, membrii corului invaluiti in robe de calugari, intreg misterul din jurul chipurilor si glasurilor, portului, toate vor trimite publicul cu gandul la vremurile perioadei Imperiului Roman de Apus.

Biletele se gasesc la urmatoarele categorii de preturi:

Categoria I - 199 lei

Categoria II - 99 lei

Categoria III - 59 lei

Acestea sunt disponibile online pe:

bilete.ro sau in Oficiile Postei Romane si magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro si magazinele Germanos;

eventim.ro;

myticket.ro si magazinele Diverta;

bilet.ro si prin reteaua Tui Travel si Teatrul National

salapalatului.ro

https://www.youtube.com/watch?v=t8owYGtdfXw&ebc=ANyPxKoTkyESVT7qYNFh_aJc8-O1hgu_StZe_BM6kgDlO1nnuKQaI-DoiOuUUdDNw4XUapttt3ZAtB5wwe__zhkBiSpR3TfwHQ

