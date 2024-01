Robin And The Backstabbers canta pe 19 octombrie in Hard Rock Cafe

BestMusic Live Concerts va asteapta la Hard Rock Cafe, vineri, pe 19 octombrie, de la ora 22:30, la un nou concert Robin And The Backstabbers.

Trupa Robin And The Backstabbers a incheiat anul 2015 lansand noul videoclip "Cosmonaut" de pe mult asteptatul volum secund al trilogiei Bacovia Overdrive, "Arhanghel'sk", iar 2016 a fost un an plin de concerte.

Aparut in primavara anului trecut, noul album contine 14 piese despre scafandri, mirese si ingeri, case in flacari si cantece duse de vant. Discul a creat valuri de entuziasm si de controversa, trupa strangand peste 1500 de oameni la concertul de lansare de la Halele Carol - cu siguranta unul dintre cele mai importante si mai reusite evenimente de pana atunci ale trupei.

In ianuarie 2017, trupa a castigat si premiul de Best Rock (r) Evolution pentru lansarea "Arhanghel'sk" la METALHEAD Alternative Rock Awards.

