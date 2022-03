Salvatore Adamo concerteaza pentru prima oara in Romania

Salvatore Adamo va concerta in Romania pentru prima oara pe 10 decembrie 2011, la Sala Palatului din Bucuresti.

Povestea lui Salvatore Adamo incepe in 31 octombrie 1943 intr-un mic orasel sicilian numit Comiso, intr-o familie de sapte frati si surori. De la varsta de patru ani, artistul impreuna cu familia s-au mutat in Belgia, fiind nevoit sa invete limba franceza - ceea ce a reprezentat un avantaj considerabil mai tarziu in cariera.

Intrucat in perioada in care Salvatore Adamo a ajuns la majorat in Belgia nu se acorda cetatenie dubla, din respect pentru tatal sau a ales sa pastreze cetatenia italiana. Ulterior, legislatia s-a schimbat, artistul facand demersuri pentru a obtine cetatenia belgiana, fara a renunta la cea italiana.

Primul succes l-a avut in 1963 cu melodia "Sans Toi Ma Mie". Au urmat celebrele "Tombe la Neige", "Vous Permettez Monsieur", "La Nuit", "Dolce Paola" si multe altele.

Adamo canta in noua limbi si a reusit de-a lungul carierei sa vanda peste 100 milioane de discuri in intreaga lume.

Recunoasterea uriasului sau talent nu a venit doar de la fanii sai de pe tot mapamondul, ci si din partea Altetei Sale regele Albert al II-lea al Belgiei, cand prin decret regal, in 4 iulie 2001, i-a acordat titlul nobiliar de cavaler.

A sustinut numeroase concerte in Franta, Belgia, Canada, Germania, concerte care au adunat public din toata lumea inclusiv America. Colectia sa de cantece reflecta latura sa sensibila, dar si combinatia unica de umor si simplitate ce reuseste sa o transmita de fiecare data cand urca pe una din scenele lumii.

Pentru cei ce isi doresc sa fredoneze celebrele melodii alaturi de Salvatore Adamo, biletele au fost puse in vanzare marti, 12 iulie 2011, si pot fi achizitionate de la Magazinul Biletoodin Unirea Shopping Center (parter, intrarea de langa McDonald's), Librariile Adevarul, Chioscurile Adevarul, Magazinele Diverta, Flanco, Victoria, Muzica, Sala Palatului, Libraria Eminescu, Palatul National al Copiilor si Statia de Metrou Unirii 1.

Cei ce doresc sa comande biletele online, o pot face de pe biletoo.ro, blt.ro, myticket.ro, biletfan.ro, bilete.ro, biletedelatati.ro sau ticketpoint.ro.

