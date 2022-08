Cum a reusit James Bond sa faca autoritatile de la Roma sa-si curete orasul

Cei care au vizitat orasul Roma stiu ca nu e cel mai curat din lume. Insa un eveniment recent a convins autoritatile sa se mobilizeze.

E vorba despre filmarile la "Spectre", cel mai recent film din franciza James Bond. Pentru ca sub gramada de gunoaie si graffiti orasul ar fi fost greu de recunoscut, filmarile erau intr-un moment delicat. Ce n-au reusit sa faca agentiile de mediu a facut insa echipa de filmare. Simpla ei prezenta a facut ca oficialitatile sa "puna osul la treaba".

Marti, organizatiile de mediu si activistii au multumit echipei de filmare, informeaza ContactMusic.

Echipa de filmare se afla in Italia inca din februarie, pentru cea de-a 24-a parte a francizei. Au existat chiar zvonuri ca s-ar putea renunta la filmarile de aici, din cauza conditiilor in care se afla orasul. Eforturile oficialitatilor au dat insa roade, iar cel putin o parte din Roma a fost curatata de gunoi si graffiti, structurile vandalizate fiind si ele reparate.

Carmen di Penta, liderul unui grup local ce sprijina mediul, a declarat pentru Sky News: "Intotdeauna am ajutat la actiunile in vederea curatarii acestui spatiu, insa azi, multumita producerii acestui film, putem in sfarsit sa vedem locul in toata maretia sa antica. Acum, totul este perfect, totul e curat, tot graffiti-ul a fost indepartat".

Filmarile vor tine 20 de zile si se spera ca dupa aceea Roma sa nu revina la "starea sa aproape normala", fiind ingropata din nou in mizerie, la propriu.

Documente secrete: Cati bani a luat Daniel Craig ca sa arate un telefon mobil in James Bond

In cel mai recent film al francizei joaca si Monica Bellucci, dar si actrita franceza Lea Seydoux, cat si Christoph Waltz, distins cu Oscar.

Ads