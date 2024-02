Incep filmarile pentru continuarea "Avatar"

Regizorul James Cameron a confirmat ca, in luna ianuarie 2016, va incepe filmarile pentru o continuare a peliculei SF "Avatar", productia care a generat cele mai mari incasari din toate timpurile, 2,78 de miliarde de dolari.

Perioada de preproductie a durat aproximativ doi ani. "Design-ul este aproape gata, ceea ce este foarte important. A fost o misiune de aproape doi ani. Am finalizat toate peisajele, creaturile si noile lumi", a declarat regizorul, adaugand ca inca se lucreaza la scenariu, informeaza contactmusic.com.

"Infrastructura este gata, la fel si partea tehnica, asa ca suntem hotarati sa incepem dupa prima zi a anului nou", a mai spus Cameron.

Se aleg actorii pentru continuarea Avatarului - ce actrita a semnat deja

Despre lansarea acestui film, regizorul spune ca va avea loc la sfarsitul anului 2017. "Avem ca tinta Craciunul anului 2017, cel putin asta am anuntat. Nu consider asta ca fiind atat de important ca faptul ca, in momentul in care vom avea toate filmele din trilogie gata, acestea vor fi lansate la un an distanta. Fiecare pelicula este de sine statatoare, dar spune o poveste mult mai mare", a afirmat James Cameron.

"Avatar", cu Sam Worthington, Zoe Saldana si Sigourney Weaver in distributie, a fost distins, intre altele, cu trei premii Oscar din noua nominalizari, trei Globuri de Aur si doua premii BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).

Lungmetrajele "Avatar" si "Titanic", regizate de James Cameron, reprezinta filmele cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei - cu 2,78 miliarde de dolari, respectiv 1,84 miliarde de dolari.