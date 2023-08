''Lion King'' revine pe marile ecrane intr-o noua forma. Azi se lanseaza si in Romania

Iubitele personaje din "Lion King", una dintre animatiile celebre scoase de studiourile Disney, revin la viata intr-un remake extrem de realist, realizat cu ajutorul celor mai moderne programe de animatie pe calculator.

Pelicula ajunge azi si pe marile ecrane din Romania.

Lion King nu mai este un film de animatie, ci unul in genul cinematografic numit live action, in care scenele animate sunt re-create cu ajutorul computerului.

Regizorul Jon Favreau, mai degraba cunoscut ca actor dar care a reusit sa surprinda in urma cu 3 ani cu un alt remake dupa o celebra animatie Disney, "The Jungle Book" (Cartea Junglei), a colaborat pentru realizarea productiei "Lion King" cu actorii Donald Glover, Beyonce, Seth Rogen si Chiwetel Ejiofor, care si-au imprumutat vocile personajelor principale.

In urma cu doua zile, Beyonce a prezentat in premiera videoclipul melodiei "Spirit", inclusa pe coloana sonora a versiunii live-action "The Lion King".

Cantareata si actrita americana, care isi imprumuta vocea personajului Nala din noua pelicula Disney, a prezentat in premiera videoclipul la un post de televiziune american.

Beyonce i-a declarat jurnalistei Robin Roberts, de la postul ABC, ca ideea videoclipului este de "a arata ca Dumnezeu este pictorul, iar frumusetea naturala din lume nu are nevoie de indicatii regizorale".

"Este frumusetea culorii, frumusetea pigmentului, frumusetea traditiei", a mai spus cantareata.

Videoclipul include secvente din "The Lion King" si o infatiseaza pe Beyonce in mijlocul unui desert, purtand o rochie vaporoasa in nuante de rosu si roz.