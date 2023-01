S-a lansat trailerul Star Wars - Vizualizari record, in nici 24 de ore (Video)

Fanii "Star Wars" numara zilele pana cand urmatorul film din franciza va putea fi vazut in cinematografe. Pana atunci, vad si revad trailerul "Star Wars: The Force Awakens", abia lansat.

Desi a fost facut public luni, acesta are deja peste 8,5 milioane de vizualizari, realizate in mai putin de 24 de ore, un numar care reflecta perfect interesul pentru franciza.

Exista fani care au privit nu doar o data, ci de trei sau patru ori trailerul, incercand sa-si faca o idee despre actiunea din urmatorul film, asa dupa cum sustine CNN.

Rewound and watched that Star Wars trailer like 3 times ­čśŹ - Krissi (@KrissiBex) October 20, 2015

Personajele iubite de fanii francizei, Han Solo, Chewbacca Sau Printesa Leia, vor putea fi revazute si in urmatorul film, care intra in cinematografele din Romania in 18 decembrie, aceeasi data cand va putea fi vazut in premiera si de americani.

Pe langa actorii cu state vechi in "Star Wars", cum sunt Harrison Ford, Carrie Fisher si Mark Hamill, in film poti fi vazuti John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Lupita Nyong'o, Max von Sydow sau Andy Serkis.

Odata cu lansarea trailerului, regizorul J.J. Abrams a transmis fanilor si un mesaj: "Nu-mi pasa daca sunteti caucazieni, cu originia africane, Jawa, Wookie, Jedi sau Sith. Sper doar sa va placa!". Reactiile au fost imediate pe social media, fanii acaparand timp de cateva ore spatiul virtual.