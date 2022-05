Saruturi ramase in istorie, de pe marele ecran (Galerie Video)

Unele saruturi, fie ele fugare, pline de pasiune, romantice sau doar neasteptate, au ramas in istoria cinematografiei. Pana la urma, un sarut e un act intim si, urmarit dintr-o sala intunecata, pe un ecran imens, nu te poate lasa indiferent.

Insa a fost o vreme cand sarutul, acum omniprezent pe marele ecran, era considerat tabu. La 100 de ani de la primul sarut de pe marele ecran, putem multumi protagonistilor a 11 filme, toate aducand sarutul intr-o lumina noua si spargand granitele acelei vremi.

11 celebre saruturi de pe marele ecran au schimbat istoria cinematografiei. Listverse le prezinta in ordine cronologica, pentru a putea vedea cum s-a schimbat lumea, nu doar cea cinematografica, in tot acest rastimp.

Primul sarut de pe marele ecran s-a intamplat in 1896, chiar in filmul The Kiss, avandu-i drept protagonisti pe May Irwin si John Rice. Filmul de doar 23 de secunde, realizat de inventatorul Thomas Edison, a iscat un scandal imens la acea vreme.

Pe langa faptul ca era un vizionar in ceea ce priveste tehnologia, Edison stia si ce dorea publicul, masele, asa ca, deloc intamplator, a fost cel care a aratat lumii primul sarut pe marele ecran.

De ce e vinovat Thomas Edison de aducerea sexului pe marele ecran (Video)

Ads

Practic, nu a facut decat sa popularizeze o noua tehnologie - care nu s-ar fi vandut daca nimeni nu voia sa o foloseasca.

Insa filmul cu cele mai multe saruturi este Don Juan, din 1926. Actorul din rolul principal, John Barrymore, si-a sarutat colegele de platou de 119 ori, record absolut pentru un film. N-au fost puse la numaratoare si repetitiile sau dublele.

Primul "french kiss" dintr-un film are mai mult de-a face cu sentimentele, pasiunea dintre actorii John Gilbert si Greta Garbo, decat cu scenariul. In afara de Flesh and the Devil, din 1926, cei doi au mai jucat impreuna in inca 3 filme, cat a tinut aventura lor, scurta, dar intensa.

Ads

Primul sarut dintre doua femei, pe marele ecran, s-a intamplat in 1930, iar una dintre actritele din Morocco este chiar celebra Marlene Dietrich, imbracata intr-un costum barbatesc cand saruta o alta femeie. A fost nominalizata la Oscar pentru rolul facut, desi replicile ei nu au fost dintre cele mai reusite, engleza actritei fiind problematica.

Cea mai faimoasa scena a sarutului este din filmul From Here To Eternity, din 1953. Scena e una celebra, avandu-i ca protagonisti pe Burt Lancaster si Deborah Kerr. Cenzurata initial pentru erotismul ei, scena a fost o decizie de ultim moment a regizorului Fred Zinnemann.

Primul sarut interrasial dintr-un film s-a intamplat in 1957, in Island in The Sun. Pentru rolul facut in film - care are la baza un roman al lui Alec Waugh -, actrita Joan Fontaine a primit scrisori pline de ura, semn ca publicul inca nu era pregatit pentru asa ceva.

Ads

Primul sarut dintre doi barbati apare in filmul Sunday Bloody Sunday, in 1971. Productia are in centru un triunghi amoros format dintr-o femeie si un barbat care au amandoi o aventura cu un tanar de sex masculin. Despre scena sarutului, Peter Finch a afirmat ulterior: "Am facut-o pentru Anglia".

Ruth Gordon avea 74 de ani, iar Bud Cort 23 cand filmul Harold and Maude a fost facut, in 1971. Cei doi sunt protagonistii sarutului unde diferenta de varsta este enorma, cum nu se mai intalnise pana atunci.

Cel mai bun montaj cu scene ce infatiseaza saruturi si nu numai se intalneste in Cinema Paradiso, un film din 1988. Pot fi vazute scene ale saruturilor avandu-i ca protagonisti pe Donna Reed, Joan Crawford, Olivia de Havilland, Errol Flynn, Greta Garbo sau Spencer Tracy, lista fiind insa cu mult mai lunga.

Ads

In My Girl, un film din 1991, Macaulay Culkin are parte de primul sau sarut de pe marele ecran. In 1992, filmul este distins cu un premiu MTV.

Cel mai lung sarut de pe marele ecran este considerat cel dintre doua femei, din filmul Elena Undone, din 2010, acesta intrecandu-l cu 18 secunde pe cel din You're in the Army Now (1941). Jane Wyman si Regis Toomey au filmat un sarut de 3.24 de minute.