Un thriller de actiune cu Jason Momoa in rol principal va fi lansat de Netflix in august VIDEO

Trailerul oficial al filmului a fost lansat vineri.Familist devotat, Ray Cooper ( Jason Momoa ) jura sa aduca in fata justitiei compania farmaceutica responsabila de retragerea de pe piata a unui medicament care ar fi putut salva vieti, chiar inainte ca iubita lui sotie (Adria Arjona) sa moara de cancer.Atunci cand incercarea lui de a afla adevarul ii pune in pericol pe el si fiica sa, Rachel (Isabela Merced), actiunile lui Ray se transforma intr-o misiune de razbunare, menita sa apere tot ce i-a mai ramas din familie."Sweet Girl" este regizat de Brian Andrew Mendoza si ii are in distributie pe Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott Davis si Michael Raymond-James.Lungmetrajul va fi disponibil pe Netflix incepand cu 20 august.