Descopera frumusetea bucurestiului de odinioara pe "strada Anticarilor"

Primaria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Asociatiei Culturale a Anticarilor si Colectionarilor din Romania, organizeaza evenimentul "Strada Anticarilor", care se va desfasura in Piata "Sfantul Anton" din centrul Capitalei, in perioada 15 iunie - 7 iulie, in fiecare sambata si duminica, intre orele 10:00 - 21:00.

"Strada Anticarilor" isi propune sa promoveze arta si cultura Bucurestiului, recreand atmosfera targurilor de odinioara si oferind vizitatorilor, bucuresteni si turisti deopotriva, posibilitatea de a cunoaste o parte din istoria orasului, prin intermediul obiectelor cu parfum de epoca, dar si prin intermediul muzicii live.

Evenimentul urmareste sa plaseze Bucurestiul pe harta marilor orase europene care gazduiesc frecvent evenimente culturale similare si devina locul de promenada al tuturor celor care vor sa-si aduca aminte de frumusetea Micului Paris.

Astfel, in perioada 15 iunie - 7 iulie, Piata Sfantul Anton va gazdui 40 de standuri de anticari care le vor oferi vizitatorilor posibilitatea de a achizitiona carti vechi, de colectie, dar si diverse alte antichitati: tablouri, piese de mobilier, vesela, bijuterii de epoca si podoabe, ceramica, icoane vechi pe lemn sau sticla, ceasuri de colectie sau de serie mica, sticlarie, monede si bancnote vechi sau presa interbelica.

In plus, Asociatia Retro Velo Romania ii va intampina pe toti iubitorii de biciclete vechi, si nu numai, cu piese de schimb si accesorii pentru biciclete vintage, iar colegii lor de la Atelier Pinion vor fi prezenti, in fiecare zi a targului, cu un service mobil pentru reglarea bicicletelor vizitatorilor.

Povestile frumoase si impresionante despre vremurile trecute, ce stau in spatele fiecarui obiect expus spre vanzare, vor fi acompaniate de muzica live, in concertele sustinute in fiecare zi de sambata si duminica in perioada 22 iunie - 7 iulie.

- Orar de vizitare: 10:00 - 21:00;

- Sambata si duminica, intre 15 iunie - 7 iulie;

- Intrarea este libera;

- Locul de desfasurare: Piata "Sfantul Anton", intre Hanul lui Manuc si Biserica Sfantul Anton - Curtea Veche.

Eveniment organizat de Primaria Capitalei prin ARCU cu sprijinul Muzeului Municipiului Bucuresti.

