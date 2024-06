Lord of the dance aduce la Bucuresti noul show - Dangerous Games

Spectacolul produs de Michael Flatley - "Lord Of The Dance", revine in tara noastra in aceasta toamna cu o noul sau show "Gangerous Games", care va avea loc pe 6 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti.

"Dangerous Games" este cel mai recent spectacol Lord Of The Dance, creatorul sau - Michael Flatley venind cu o abordare pe cat de noua, pe atat de neasteptata. Ceea ce pana nu demult tinea doar de domeniul filmelor SF, astazi face parte integranta din spectacolul irlandezilor: grandiosului spectacol i-au fost adaugate si proiectii holografice 3D, un sistem ce combina iluziile optice cu tehnologiile de ultim moment, pentru a crea iluzii optice tri-dimensionale, oferind spectatorilor o experienta unica, de neuitat.

Intrebat de ce crede ca acest show e atat de popular, Flatley a raspuns ca "Lord Of The Dance e in atentia publicului de 20 de ani, asta inseamna istorie. Spectacolele se tin cu casa inchisa. Fiind acolo pe scena cu ei, dansand si batand din picioare imi da fiori, este un sentiment extraordinar. Energia si bucuria sunt molipsitoare. Noi nu ne facem foarte multa publicitate, intotdeauna am considerat ca vorba dusa din om in om este cea mai buna reclama; daca oamenii ne plac, vor spune si altora si de aceea avem atatia oameni care revin si revin la show-urile noastre. Oricine care are intre 5 si 95 de ani poate sa vina la show-urile noastre. Suntem aici de 20 de ani si merge foarte bine, asta inseamna ca facem bine ce facem."

Cat despre noua varianta a show-ului, celebrul coregraf si dansator a declarat: "Am vrut sa facem ceva nou si mult mai dezvoltat. Am pastrat cateva dintre numerele celebre ale lui Lord Of The Dance; acestea raman in show, dar am adaugat noi elemente. Aproape toti dansatorii nostri sunt campioni mondiali, de exemplu Dark Lord este interpretat de Tom Cunningham. Alice Upcott (Little Spirit) este o gimnasta de top, iar Nadine Coyle, cantareata ce joaca rolul zeitei Erin, a umplut sali intregi in toata lumea (n.r.: Nadine Coyle este membra a formatiei Girls Aloud). Dar toti dansatorii nostri sunt niste staruri - si este grozav sa te poti da cu un pas inapoi si sa ii lasi pe cei tineri sa straluceasca. Muncesc incredibil de mult si este superb sa vezi noua generatie venind din urma."

Fanii ar trebui sa se astepte sa vada o coregrafie incredibila, miscari de dans complexe, vor asculta melodii compuse de Gerard Fahy si vor avea parte si de alte surprize, cum ar fi Nadine Coyle, membra formatiei Girls Aloud. Efectele speciale au fost si ele duse la un alt nivel, show-ul integrand holograme si multe alte surprize.

Preturile biletelor pentru spectacolul din 6 Octombrie 2015 sunt urmatoarele:

350 lei (categoria VIP)

300 lei (categoria 1)

250 lei (categoria 2)

200 lei (categoria 3)

150 lei (categoria 4)

100 lei (categoria 5)

Pentru toti fanii care doresc sa vada cel mai grandios show din istoria divertismentului, biletele se pot achizitiona din urmatoarele locatii: Librariile Librarium si Eminescu, Sala Palatului, magazinele Flanco, Domo, Vodafone, Orange, Carrefour, Palatul National al Copiilor si magazinul BiletFan - Statia de metrou Unirii 1. Cei ce doresc sa comande biletele online o pot face de pe: biletoo.ro, bilet.ro, blt.ro, bilete.ro, muticket.ro, eventim.ro, ticketstore.ro, ticketnet.ro sau salapalatului.ro.

