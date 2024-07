Musicalul "My Fair Lady" se joaca la Sala Palatului

"My Fair Lady", una dintre cele mai aplaudate productii private de musical din Romania, revine in toamna, in atentia publicului spectator cu o noua reprezentatie programata pe 2 octombrie, la Sala Palatului, de la ora 19:30.

Actuala montare a spectacolului a fost pusa prima data in scena, in 2016, cu ocazia implinirii a 60 de ani de la premiera mondiala, bucurandu-se de succes si de aprecieri atat in randul publicului din Romania cat si a criticilor de specialitate.

Cu o distributie de exceptie, scena Salii Palatului va deveni universul in care se va derula una dintre cele mai frumoase povesti ale tuturor timpurilor. Spectatorii o vor putea admira pe soprana Irina Baiant interpretand rolul Elizei Doolittle, o tanara florareasa din Londra care ia lectii de dictie de la profesorul de lingvistica Henry Higgins, care pariaza din amuzament ca o poate transforma intr-o adevarata doamna, un personaj fascinant ce prinde viata in interpretarea magistrala a actorului Ernest Fazekas. Sub incidenta constanta a unor momente savuroase ale comicului de limbaj si de situatie, spectacolul va fi completat de artisti de notorietate, precum: Adrian Nour (Colonelul Pickering), Ecaterina Ladin (Mrs. Pearce), Ionut Burlan (Alfred Doolittle), Aura Calarasu (Mrs. Higgins), Filip Ristovski (Freddy Esynford Hill), Irina Bucescu (Mrs.Esynford Hill) si Ovidiu Usvat (Zoltan Karpathy).

"Veti vedea o super productie privata ce implica peste 200 de persoane, on si offstage. Coregrafii si imagini scenice impresionante, orchestra live. Este, din punctul meu de vedere, o productie realizata de poate cea mai experimentata echipa de creatie de musicaluri din Romania, oameni de teatru care va vor purta dincolo de limitele unui musical conventional." - marturiseste actorul Ernest Fazekas.

Musicalul "My Fair Lady" este bazat pe textul piesei de teatru "Pygmalion", scris de George Bernard Shaw, avand ca personaj principal o figura din mitologia greaca, Pygmalion, care s-a indragostit de o sculptura creata de el, iar aceasta a prins viata. Shaw a scris piesa in 1912, iar premiera a avut loc la Hofburg Theatre din Viena, pe 16 octombrie 1913.

Considerat astazi unul dintre cele mai longevive si de succes musicaluri din toate timpurile, "My Fair Lady" a avut premiera mondiala pe Broadway, in 15 martie 1956 si pe West End (Londra) doi ani mai tarziu, devenind o legenda in lumea spectacolelor muzicale.

Spectacolul are in portofoliu 7 Premii Tony (6 dintre ele pentru versiunea originala), printre care "Cel mai bun musical" si "Cea mai buna regie", un Theatre World Award, 5 Premii Olivier (pentru reluarea londoneza din 2001) si peste 2700 de reprezentatii in total pentru productia originala - un record absolut pentru acele vremuri.

In prezent, celebrul musical este inclus in repertoriul teatrelor din intreaga lume, inclusiv in Statele Unite ale Americii unde, in anul 2018, aproape toate reprezentatiile de pe Broadway s-au jucat cu casa inchisa, pozitionandu-se de mai multe ori ca lider al vanzarilor.

Biletele au fost puse in vanzare in reteaua Iabilet.ro cat si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay, si pot fi achizitionate la preturi viaribile in functie de categoria de loc, astfel:

- earlybird: VIP - 259 lei, Cat. A - 189 lei, Cat. B - 149 lei, Cat. C - 109 lei, Cat. D - 59 lei;

- pret intreg: VIP - 289 lei, Cat. A - 219 lei, Cat. B - 179 lei, Cat. C - 129 lei, Cat. D - 79 lei.

