Teatrul pentru copii "Cenusareasa", in premiera la Cinema Patria

Spectacolul de teatru pentru copii "Cenusareasa" va avea loc pe 18 mai, la Cinema Patria din Bucuresti.

Un decor bogat si plin de culori, alaturi de jocul actoricesc si costumele ca-n basme, vor face din sala cinematografului un taram al experientelor de vis, pe care micii spectatorii le vor pastra indelung in minte si suflet.

Povestea frumoasei fete si a pantofului de cristal o stiti: "Undeva, la margine de-mparatie, traia o fata blanda si frumoasa, neintrecuta-n harnicie. Dar mama ei vitrega, in loc sa o iubeasca, a transformat-o-n sluga ei, neincetand s-o umileasca... Cine ar fi crezut ca tocmai ea, mica Cenusareasa, va deveni curand a printului aleasa?"

Micutii care vor sa fie alaturi de Cenusareasa in lupta sa cu surorile si mama vitrega si sa o indrume cu urale in calea ei catre printul regatului pot gasi bilete pe www.bilete.ro, in oficiile Postei Romane si in Magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro, precum si in locatiile Biletoo, Sala Palatului, Librariile Adevarul si Eminescu, MagazineleFlanco, Muzica, Palatul National al Copiilor si Statia de Metrou Unirii 1 si online prin www.iabilet.ro, www.bestmusic.ro/bilete www.biletoo.ro si www.blt.ro.

Pretul biletului este de 25 de lei.

