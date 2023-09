Al Pacino si Peter O'Toole, in "Mary, Mother of Christ"

Actorii Peter O'Toole, Al Pacino, Jessica Lange si Camille Belle vor face parte din distributia filmului "Mary, Mother of Christ", ecranizarea unei povesti biblice, care va fi regizat de argentinianul Alejandro Agresti.

La doar cateva zile dupa ce a fost facut public faptul ca Al Pacino va juca rolul regelui Lear intr-o ecranizare a piesei cu acelasi nume, revista americana Variety preluata de NewsIn scrie ca actorul american negociaza pentru a juca rolul regelui Irod in ecranizarea povestii biblice "Mary, Mother of Christ".

Proiectul regizorului argentinian Alejandro Agresti a atras deja actori importanti - Peter O'Toole a confirmat ca va juca rolul batranului Simeon, in timp ce Jonathan Rhys Meyers va juca un rol dublu - Gabriel si Lucifer. In rolul principal va fi actrita Camille Belle. Filmarile vor incepe in luna mai, in Moroc si pelicula va fi lansata de MGM, in 2010.

Alejandro Agresti a mai regizat filmele "Valentin", in 2002 si "The Lake House", in 2006.

