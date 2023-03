Elita muzicii de camera ia cu asalt Romania

Romania se va afla in perioada 1-14 noiembrie sub asediul muzicii de camera in cadrul celei de-a III-a editiii a Festivalului International de Muzica de Camera SoNoRo.

Elia muzicii de camera va concerta la Bucuresti, Ploiesti, Cluj-Napoca si Timisoara sub inaltul patronaj al Presedintelui Romaniei, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

SoNoRo este un festival modern si inovator, care, prin programe si locatii diverse, printr-un adevarat melanj intre diferite genuri muzicale si prin interpretari de exceptie, demonstreaza unui public cat mai larg ca, in societatea contemporana, muzica de camera reprezinta o forma de comunicare pasionanta, accesibila, si mai ales necesara.

"Elita muzicii de camera mondiale vine in Romania cu un discurs muzical care stimuleaza fantezia si deschide sufletele.

Este vorba despre o calatorie muzicala aparte, care va calauzi publicul de la muzica divina a lui Johann Sebastian Bach la vivacitatea fandango-ului spaniol, de la universul cristalin al lui Wolfgang Amadeus Mozart la sensibilitatea extrema a lui Franz Schubert, de la impresionismul lui Claude Debussy la explozia romantica a lui Johannes Brahms", apreciaza Razvan Popovici, directorul artistic al Festivalului SoNoRo.

SoNoRo 2008 va cuprinde o serie de 7 concerte la Bucuresti si cate unul la Ploiesti, Cluj-Napoca si Timisoara. Concertele se vor desfasura la Bucuresti atat in sali consacrate - Ateneul Roman, Muzeul National "George Enescu", Palatul Cotroceni si Muzeul National de Arta al Romaniei - cat si in locatii inedite precum Palatul Bragadiru sau Catedrala Sfantul Iosif.

Debutul festivalului va avea loc in data 1 noiembrie la Palatul Cotroceni. O premiera a acestei edititii o reprezinta concertul de la Catedrala Sfantul Iosif, unde, in seara zilei de 4 noiembrie, vor rasuna celebrele "Variatiuni Goldberg" de Johann Sebastian Bach. "FanTango" va continua experimentele urbane ale editiilor precedente la Palatul Bragadiru.

Astfel, in data de 7 noiembrie publicul va avea parte de un show audio-vizual de exceptie, cu participarea bandoneonistului argentinian Marcelo Nisinman - discipol al celebrului Astor Piazzolla - si a binecunoscutului scenograf Andu Dumitrescu. "Finale" il readuce pe scena Ateneului Roman pe Konstantin Lifschitz, celebrul pianist ucrainian nominalizat la premiul Grammy, alaturi de pianista britanica Diana Ketler, interpretand concertul pentru doua piane de Johann Sebastian Bach.

Festivalul SoNoRo ii reunenste pe cei mai apreciati interpreti de muzica de camera ai momentului din Londra, Berlin, Tokio, Munchen, Bucuresti, Buenos Aires, Paris, Zurich si Viena: Diana Ketler (pian), Konstantin Lifschitz (pian), Daishin Kashimoto (vioara), Corinne Chapelle (vioara), Priya Mitchell (vioara), Alexander Sitkovetsky (vioara), Razvan Popovici (viola), Alexander Chaushian (violoncel), Bernhard Naoki Hedenborg (violoncel), Reto Bieri (clarinet), Arthur Balogh (contrabas), Andu Dumitrescu (VJ) si Marcelo Nisinman (bandoneon).

