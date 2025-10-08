"Fii prietenul copilului tau", curs pentru parinti la Teatrul Ion Creanga

Autor: Andreea Ghinea
Vineri, 05 Iunie 2009, ora 20:32
"Fii prietenul copilului tau", curs pentru parinti la Teatrul Ion Creanga
Foto: Exchange Club Parenting Skill Center

Parintii dornici sa isi imbunatateasca relatia cu copiii sunt invitati sa participe la cursul "Fii prietenul copilului tau!", organizat in perioada 15-16 iunie la Teatrul Ion Creanga din Capitala.

Taxa de participare la cursul sustinut de Bogdan Lucaciu, expert formare parinti, este de 120 de lei, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com.

Printre temele ce vor fi dezbatute se afla "Lumea copilului", "Jocul de rol" in exercitiul copilului cu lumea si "Teatrul" ca solutie pentru depasirea conflictelor.

Numarul de locuri disponibile pentru curs este de zece persoane.

