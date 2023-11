Noul film Star Trek va avea premiera in aprilie, la Sydney

Producatorii noului film din seria Star Trek au anuntat ca premiera va avea loc in Australia, pe 7 aprilie.

Filmul regizat de JJ Abrams, creatorul Lost, va avea premiera pe 7 aprilie la Sydney Opera House, informeaza BBC.

Dupa premiera, se va incepe un turneu mondial in Franta, Japonia, Noua Zeelanda si Marea Britanie.

Filmul, in care joaca Cris Pine in rolul capitanului James T Kirk si Zachary Quinto in rolul domnului Spock, dezvaluie inceputurile navei USS Enterprise.

Premiera filmului este asteptata de foarte multe persoane, avand in vedere ca trailerul a fost descarcat de 1,8 milioane de utilizatori de Internet in primele 24 de ore de la postare.

