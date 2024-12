Scandal la Teatrul National: Directorul Ion Caramitru, in conflict cu o actrita

Actrita Diana Dumbrava il acuza pe directorul Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru, ca i-a interzis accesul la auditia pentru un spectacol pregatit la TNB de o echipa de artisti din Bulgaria.

" (...) herr Direktor al TNB Ion Caramitru (teatru in care se comporta de parca ar fi mosia lui) mi-a interzis personal dreptul de a participa la o auditie 'inchisa', bazata pe o lista dinainte stabilita, pe nu stiu ce criterii si fara niciun fel de transparenta. Motivul expus de dansul, cu martori, a fost, citez: 'Nu esti pe tipologia si varsta personajelor. Nu intri!'.

Dar pentru aceasta auditie nu s-a anuntat oficial nicio restrictie, de niciun fel, pentru niciun actor. Poate ca herr Direkor Ion Caramitru nu stie sau poate ca nu-l intereseaza care sunt drepturile actorilor angajati...

Pana la urma, Regizorul (si nu Direktorul) este cel care decide daca esti potrivit (a) pentru rol - asta daca regizorul nu accepta sa i se faca distributia dintr-un birou, cum din pacate se cam intampla prin TNB (sunt si mici exceptii care au tot respectul meu: Radu Afrim, Alexandru Dabija, poate ca mai sunt si altii...).

Post Scriptum 1: in acest caz este vorba de o doamna regizoare din Bulgaria care nu are cum altfel sa cunoasca cu adevarat actorii din TNB. Post Scriptum 2: Domnule Ministru al Culturii, aceste nesfarsite mandate ale Direktorilor trebuie sa fie limitate! Opriti-le!!!", a scris pe Facebook Diana Dumbrava.

La randul sau, Caramitru arata ca fiecare actor crede ca i se cuvine totul, iar artista nu se incadra in criteriile impuse de echipa de regizori si compozitorul acestui spectacol.

"Noi am primit de la dansii o structura anume pentru distributie, o limita de varsta si o tipologie. Conform tuturor uzantelor auditiilor care se fac, sunt chemati cei care corespund cat de cat acestor portrete robot, sa zic asa, personajelor.

Si noi am invitat si din teatru si din afara teatrului pe cei care corespundeau acelor criterii. De altfel, dansii au lasat distributia. Distributia feminina la cele trei roluri care sunt in spectacol este sub 30 de ani, distributia masculina, de asemenea, in jurul varstei de 27 pana in 32 de ani. Asta a fost cerinta expresa a regizorilor", a afirmat directorul TNB pentru Mediafax.

Caramitru a mai spus ca Diana Dumbrava "nu corespunde acestor criterii nici ca gen, nici ca varsta, nici ca tipologie".

"Si a venit cu pretentia sa intre in auditie fara sa faca parte din lista celor care erau asteptati. Asta ar fi fost pe de o parte un lucru care, daca s-ar fi petrecut, ar fi produs un precedent. Nu era o auditie pentru toata lumea, ci pentru un anumit tip de spectacol.

Nu pot sa va dau mai multe amanunte despre cum este spectacolul, pentru ca are si alte specificatii anume, dar noi am adus la auditii, pentru 8 roluri, 30 de oameni, lista care a fost acceptata de artistii din Bulgaria de dinainte.

Doamna se plange ca nu i-am permis eu sa intre sa dea proba, desi nu era pe lista respectiva. Este foarte simplu de facut acuzatii de acest gen. Este o anumita disciplina in teatru, nu poti sa vii la varsta pe care o are dansa (49 de ani - n.red.) sa joci un rol pe care regizorul vrea sa fie sub 30 de ani", a explicat Ion Caramitru.

"Fiecare actor crede ca i se cuvine totul si eu pot sa inteleg treaba asta, pana la un punct. Dar aici nu se mai poate discuta decat vizavi de ceea ce reprezinta piesa respectiva", a mai spus Caramitru.

Acesta a mai afirmat ca distributia spectacolului va fi anuntata luni. Prima repetitie pentru spectacol va avea loc in 15 martie, iar premiera este programata pentru 20 mai.

Titlul piesei care sta la baza acestui spectacol este "Medeea zilelor noastre", iar "piesa este scrisa de unul dintre cei doi regizori, care este si autor dramatic, si se inspira din niste realitati foarte crude ale lumii noastre comune, fosta comunista, in care femei de o anumita categorie fie isi parasesc copiii, fie ii vand, fie ii abandoneaza".

