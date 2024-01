O noua productie de la Hollywood va aduce impreuna pe ecrane unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei si muzicii internationale, intr-un musical.

Nicole Kidman, Daniel Day-Lewis, Sophia Loren, Fergie, Kate Hudson, Penelope Cruz, Judi Dench si Marion Cotillard vor juca impreuna in "Nine", informeaza Pop Watch.

Filmului lui Rob Marshall este o adaptare dupa productia lui Federico Fellini.

Musicalul urmeaza sa fie lansat in acest an, in luna noiembrie.