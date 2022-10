Targul de Fete pe muntele Gaina: lasere, folclor si DJ-i

Traditionalul Targ de Fete de pe muntele Gaina se va desfasura in aceste weekend si participantii vor avea parte de multe surprize puse la cale de rebrandingul prin care a trecut acest eveniment.

Regizorul Marian Crisan este invitatul special al evenimentului pentru ca vor fi prezentate in aer liber nu doar scurtmetrajul "Megatron", cu care a obtinut in acest an Palme d'Or-ul, ci si scurtmetrajul "Tulnicul", un documentar realizat de el in 2004, informeaza organizatorii acestui eveniment.

Vizitatorii din in acest an vor putea participa la parade ale costumelor populare, expozitii de gastronomie si arta populara, la recitaluri sustinute de Veta Biris, Nicolae Furdui Iancu, Ioan Bocsa si diverse grupuri vocal-instrumentale, dar senzatia o constituie, fireste, parada fetelor de maritat.

Fetele de maritat vor participa la un concurs, primele trei clasate primind o "zestre" de la Consiliul Judetean Alba.

Castigatoarele vor putea serba victoria prin dans la discoteca "Nunta pe munte" unde vor fi cantece, joc, laser si DJ-i, plus focuri de artificii.

Din acest an, organizatorilor locali traditionali ai Targului de fete li s-a adaugat Uniunea Muntii Apuseni, in ideea de a relansa evenimentul si de a-l impune ca brand turistic national si international al judetului Alba.

Strategia de rebranding se intinde pe mai multi ani.

Printre artistii cooptati se numara si Mircea Florian, care a creat o identitate sonora a proiectului si care este de asemenea asteptat pe Muntele Gaina.

Campania de promovare presupune si lansarea conceptului de Muntele Dragostei ca echivalent al Muntelui Gaina.

