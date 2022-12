The Faint nu mai vin la B'ESTFEST 2009

Trupa The Faint si-a anulat, din motive personale, turneul european si nu va mai putea sustine niciunul dintre concertele programate pentru vara aceasta, implicit nici show-ul din cadrul B'ESTFEST 2009.

Membrii The Faint regreta faptul ca au fost nevoiti sa anuleze turneul si promit ca vor reveni curand pe scena, informeaza organizatorii.

La B'ESTFEST au fost confirmati pana acum The Killers, Patrice, Thievery Corporation, Motorhead, Moby, Franz Ferdinand, Orbital, The Ting Tings, Carlos Santana, The Charlatans, Manowar si Holyhell.

Biletele in valoare de 110 de lei, 130 de lei sau 150 lei in functie de zile sunt valabile pentru o zi de festival, doar ziua pentru care sunt cumparate (''Ziua Zero'', zilele 2, 3 sau 4 iulie) si sunt disponibile pe www.myticket.ro si in magazinele Diverta.

