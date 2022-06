Iahturi si ambarcatiuni de lux, in Piata Constitutiei, la Romanian Boat Show

Pasionat de sporturile nautice? In curand te vei "rasfata" cu accesorii pentru wakeboarding, kiteboarding, costume si accesorii de neopren, scutere submersibile, ambarcatiuni gonflabile, canoe, caiace, haine de plaja si, bineinteles, iahturi de lux, chiar in Bucuresti.

Marile branduri, precum Unicomp, American Nautics, Rawmania, Moto Craft, LZ Yachting, Blue Marine Yachts, Yacht & Boat Service, Shop Extreme, Barci in Bagaje, Gordius sau PM Sport, vor veni saptamana viitoare in Bucuresti, la Romanian Boat Show, ce se desfasoara intre 23 si 26 mai in Piata Constitutiei.

"Motocraft, singurii producatori din Romania de barci de aluminiu, vor aduce patru modele la RBS 2013, dintre care unul prezentat in premiera in Romania. De asemenea, vor mai aduce un model de sticla, prezentat tot pentru prima oara la noi in tara", au declarat oficialii evenimentului.

Afla mai multe despre Romanian Boat Show la Bucuresti pe Business24.ro.

