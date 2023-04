"Martisorul Pisicilor" -Expozitie Internationala Felina de Primavara SofistiCAT

Asociatia Felina SofistiCAT organizeaza, in zilele de 8-9 martie 2014, Expozitia Internationala Felina de Primavara, editiile 33-34.

Chiar in zilele de Martisor clubul SofistiCAT organizeaza evenimentul "Martisorul pisicilor" un atractiv concurs de pisici de rasa venite de peste mari si tari.

La expozitia concurs - care se va desfasura in Bucuresti, la Sala Palatului intre orele 10 - 17 (atat sambata, cat si duminica) - vor participa peste 250 de pisici de rasa venite din diferite colturi ale lumii.

Prin fata juriului, compus din sase arbitri internationali vor defila frumoase exemplare de Persana, Exotica, Maine Coon, Norvegiana de Padure, Ragdoll, Siberiana, Angora Turceasca, Sacra de Birmania, Bengaleza, Burma, British Shorthair, Cornish Rex, Devon Rex, Don Sphynx, Albastru de Rusia, Singapura, Sphynx, Peterbald, Kurilian Bobtail.

Atat sambata, cat si duminica, vor avea loc etapele preliminare ale concursului. Punctul culminant al manifestarii este concursul BEST IN SHOW. Finalistii celor patru categorii (persane si exotice, par semilung, par scurt, orientale si siameze) se vor intrece in marea finala pentru un loc pe podium. Sponsorii vor oferi premii generoase pentru finalisti, constand in hrana si accesorii pentru pisici. Extra premii special vor fi acordate pisicilor din rasa British Shorthair, participante ale concursului Special British Show.

Ads

Vizitatorii vor putea admira gratioasele feline intrecandu-se in frumusete si vor putea achizitiona o gama larga de produse si accesorii destinate atat pisicilor (hrana, igiena, joaca), cat si iubitorilor acestora (bijuterii, haine, posete etc.) la preturi promotionale. Vor fi picturi pe fata pentru cei mari si mici, martisoare si o multime de obiecte vestimentare pictate manual (cu pisici, fluturi, gargarite, motive florale...), tombole cu premii atat pentru participanti, cat si pentru vizitatori in ambele zile de participare.

Evenimentul este foarte indragit de catre public, fiind vizitat de un numar de peste 10.000 de oameni. Are publicul sau fidel de mai bine de opt ani. Expozitia este puternic mediatizata in presa, televiziune, radio si on-line.

Ads

Ca de fiecara data se va desfasura si campania "ARATA CA ITI PASA", in cadrul careia se vor strange donatii (in bani sau hrana) pentru animalele din adaposturi. Organizatiile pentru protectia animalelor ROBI, Free Pets, Red Panda si Gia vor aduce pisici vaccinate si sterilizate spre adoptie.

Conditii de participare:

Pisicile vor fi inscrise in catalog pana la data 27 februarie.Toate inregistrarile vor fi trimise pe adresa sofisticatclub@gmail.com. Pisicile inscrise in concurs trebuie sa aiba aiba toate vaccinarile la zi, inclusiv vaccinul antirabic.

Pentru intrebari suplimentare va rugam sa folositi adresa sofisticatclub@gmail.com

Pretul unui bilet este de 10 lei, pensionarii 5 lei, iar copiii sub 12 ani au acces gratuit.

Va asteptam cu drag!

Sursa: comunicatedepresa.ro