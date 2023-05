Mihai de la Bere Gratis iti recomanda unde sa mergi in weekend

In perioada de Paste cam toti am stat in compania familiei, insa acum este timpul sa iesim sa ne distram cat mai mult.

Indiferent ca optam pentru un concert, sa mergem la un targ sau alegem o expozitie, important este sa iesim din casa si sa ne miscam cat mai mult, aceasta fiind o modalitate buna de a scapa de kilogramele acumulate de sarbatori.

Mihai, solistul trupei Bere Gratis, va recomanda cu caldura sa mergeti la Concertul de Muzica Romaneasca veche, ce va avea loc duminica la Palatele Brancovenesti, din Mogosoaia.

Concerte

Vineri, 16 aprilie

Bucuresti, 22:30, Logistics, Arenele Romane.

Bucuresti, 22:00, Grasu XXL si Maximilian, Turabo Society Club.

Bucuresti, Parazitii, Club Bamboo.

Bucuresti, 21:00, Luna Amara, Suburbia Club.

Bucuresti, 20:30, Seara de jazz, Ceainaria Teatrului Act.

Bucuresti, 21:00, Silver Bullet si Metal Thorne, Apasu Bar.

Bucuresti, 21:00, Joe Lally (of Fugazi) si The Mono Jacks, Club Control.

Bucuresti, 22:00, Vygo & Dimitri, Club California.

Bucuresti, 23:00, Diana Pink Party, Rocka Rolla The Club.

Bucuresti, 20:30, Einuiea, Serendipity.

Timis, 19:00, Concert Simfonic, Filarmonica Banatul, Timisoara.

Timis, 21:00, Opus, Casa de Cultura a Studentilor, Timisoara.

Cluj, 20:00, Negura Bunget, Irish&Music Pub, Cluj Napoca.

Cluj, 20:0, La Muchedumbre, Pub la Tevi, Cluj Napoca.

Iasi, 21:00, Snais, Club Hand, Iasi.

Iasi, Stereofeelings, Club La Castani, Pascani.

Brasov, 23:00, Dj Optik, Glamour Lounge, Brasov.

Satu Mare, Mihai Popoviciu & Robbie Jay, Voodoo Club, Satu Mare.

Dolj, Nick Kamarera, Helin Society Club, Craiova.

Constanta, Omul cu Sobolani, Club Pulse, Constanta.

Valcea, Adrian Eftimie, Club Enigma, Ramnicu Valcea.

Arges, Silvia Dumitrescu and Band, Club Hush, Pitesti.

Sambata, 17 aprilie

Bucuresti, 23:00, James Zabiela, Kristal Glam Club.

Bucuresti, 23:00, Proconsul, Club Tribute.

Bucuresti, 21:00, Vita de Vie, Godmode si Rain District, Club Fabrica.

Bucuresti, 22:00, Concert Dub: Brain Damage Live, The Ark.

Bucuresti, 22:30, Concert Tribut Bruce Springsteen - The Backstreets, Hard Rock Cafe.

Bucuresti, 20:00, Astero si Shoty, The Blu'zz.

Bucuresti, 21:00, Alexandra & Alec, Club Prometheus.

Bucuresti, Deepside Deejays, Club Tonka.

Bucuresti, 23:30, Torture Garden, Club Cuando.

Ilfov, 11:00, Drumul spre celebritate, Palatele Brancovenesti, Mogosoaia.

Cluj, 19:00, Concert Simfonic, Biserica Romano Catolica Sfantul Mihail, Cluj Napoca.

Cluj, 20:00, Haggard, Casa de cultura a Studentilor, Cluj Napoca.

Cluj, 22:00, Dekadens, Booha Bar, Cluj-Napoca.

Iasi, 20:00, Trooper, Club Hand, Iasi.

Iasi, Stereofeeling, Music Pub Taverna, Iasi.

Sibiu, 20:00, Negura Bunget, LaserMaxx, Sibiu.

Duminica, 18 aprilie

Bucuresti, 20:00, Buika, Sala Palatului.

Bucuresti, 20:00, Haggard, The Silver Church.

Bucuresti, 21:00, Fort 13, Suburbia Club.

Bucuresti, 21:00, Cool Yogurt, Art Jazz Club.

Bucuresti, 05:00, DJ Andrade, Rush Club.

Iasi, 20:00, Negura Bunget, Club Hand, Iasi.

Ilfov, 17:00, Concert Muzica Romaneasca veche, Palatele Brancovenesti, Mogosoaia.

Cluj, 18:00, Jukebox, Polus Center, Cluj Napoca.

Targuri

Bucuresti, 18 aprilie, Targului vintage, handmade & designer,La Scena.

Timis, 15 - 18 aprilie, Expo Flora, Timisoara.

Brasov, 1 - 18 aprilie, Targul de carte "Kilipir" - 2010, Brasov.

Festivaluri

Bucuresti, 14 - 30 aprilie, Film Menu 5.

Bucuresti, 13 - 18 aprilie, NexT, editia 4.

Timis, 10 - 17 aprilie, Editia a XV-a Festivalul Dramaturgiei Romanesti, Timisoara.

Expozitii

Bucuresti, 5 februarie - 25 aprilie, Zilele Dinozaurilor.

Bucuresti, 31 martie - 20 aprilie, Icoane si oua pictate (Irinel Parasca), Institutul Italian de Cultura.

Bucuresti, 2 martie - 26 aprilie, Sentimente in dialog (fotografie, Rodica Flesariu Marinescu), Institutul Italian de Cultura.

Bucuresti, 4 martie - 23 mai, Altamira, Sun Art Studio.

Bucuresti, 18 martie - 3 mai, Istoria la feminin, Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Bucuresti, 18 martie - 13 mai, Traumatic Area - Cutia Paleologu (Ciprian Paleologu), Recycle Nest.

Bucuresti, 25 martie - 15 aprilie, Amorphos / Metamorphosis (pictura), Institutul Irecson.

Bucuresti, 13 septembrie 2009 - 13 septembrie 2012, On holiday (self-performance with latency), Centrul National al Dansului.

Bucuresti, expozitie permanenta, Bijuterii de portelan, Idelier Concept Store.

Teatru

Vineri, 16 aprilie

Bucuresti, 16:00, CEO, UNATC.

Bucuresti, 19:00, Interzis sub 18 ani, Teatrul Foarte Mic.

Mures, 09:30, Pinguinii curajosi, Teatrul pentru copii si tineret Ariel, Targu Mures.

Iasi, 18:00, Chirita si ceilalti, Teatrul National Vasile Alecsandri, Iasi.

Timis, 19:00, Bye Bye America, Teatrul National Mihai Eminescu, Timisoara.

Brasov, 19:00, Colonelul si pasarile, Teatrul Sica Alexandrescu, Brasov.

Valcea, 19:00, Doctor fara voie, Teatrul Anton Pann, Ramnicu Valcea.

Sambata, 17 aprilie

Bucuresti, 19:00, Agnes a Domnului, UNATC.

Bucuresti, 19:00, Jacques sau supunerea, Teatrul Mic.

Mures, 19:00, Insemnarile unui nebun, Teatru 74, Targu Mures.

Timis, 19:00, InTime, Teatrul National Mihai Eminescu, Timisoara.

Arad, 19:00, Tartuffe, Teatrul clasic Ion Slavici, Arad.

Constanta, 19:00, Omul, bestia si virtutea, Teatrul de stat, Constanta.

Duminica, 18 aprilie

Bucuresti, 19:00, Blocaj in trafic, Teatrul Foarte Mic.

Bucuresti, 19:00, Doctori, femei si alte intamplari, Teatrul Metropolis.

Satu Mare, 19:00, Ocean mare, Teatrul de Nord, Satu Mare.

Sibiu, 19:00, Pescarusul, Teatrul National Radu Stanca, Sibiu.

Timis, 19:00, Toate la timpul lor, Teatrul German de Stat, Timis.

Cinema

Vineri, 16 aprilie

Bucuresti, Poker, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania.

Bucuresti, Nu-i de nasul meu, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania, Starplex.

Bucuresti, Avatar, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania, Samsung IMAX.

Bucuresti, Alice in Tara Minunilor, Cinema City Cotroceni, Samsung IMAX, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania, Starplex, Light Cinema.

Bucuresti, Aminteste-ti de mine, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania.

Bucuresti, Scapat de sub control, Gloria.

Bucuresti, Un profet, Corso.

Bucuresti, Printesa si broscoiul, Cinema City Cotroceni, Cityplex, Light Cinema, Movieplex Cinema Plaza Romania, Starplex.

Bucuresti, Lumea din adancuri, Samsung IMAX.

Sambata, 17 aprilie

Bucuresti, Daybreakers, Cinema City Cotroceni.

Bucuresti, Alvin si Veveritele 2, Cinema City Cotroceni.

Bucuresti, Arthur si razbunarea lui Maltazard, Cinema City Cotroceni.

Bucuresti, Spionul din vecini, Cinema City Cotroceni.

Bucuresti, Politai in misiune, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Light Cinema, Movieplex Cinema Plaza Romania.

Bucuresti, Trenul vietii, Noul Cinematograf al Regizorului Roman (NCRR) - Studioul Horia Bernea.

Bucuresti, Sus, in aer, Europa.

Bucuresti, Jasper: calatorie la capatul lumii 3D, Noul Cinematograf al Regizorului Roman (NCRR) - Studioul Horia Bernea.

Duminica, 18 aprilie

Bucuresti, O lectie de viata, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex.

Bucuresti, Recompensa cu bucluc, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Light Cinema, Starplex, Movieplex Cinema Plaza Romania.

Bucuresti, Shutter Island, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania, Starplex.

Bucuresti, Zona verde, Cinema City Cotroceni, Cityplex, Hollywood Multiplex, Light Cinema, Movieplex Cinema Plaza Romania, Starplex.

Bucuresti, Teleportati in adolescenta, Cinema City Cotroceni, Hollywood Multiplex, Movieplex Cinema Plaza Romania, Starplex.

Bucuresti, John Lennon: Inceputul unei legende, Cinema City Cotroceni.

Petreceri

Bucuresti, 16 aprilie, RnB Party, Tan Tan.

Bucuresti, 16 aprilie, Therapy Sessions Bucharest 05, Club Fabrica.

Bucuresti, 16 aprilie, Save or Cancel Party (mix series volume 10), The Ark.

Bucuresti, 17 aprilie, Afterhours Party, Silver After Hours.

Bucuresti, 18 aprilie, The Fantasy of Sounds, Plach Friends&Cofee.

Bucuresti, 18 aprilie, Afterhours Party, Silver After Hours.

Brasov, 16 aprilie, Tonomat Party, The Corner, Brasov.

Brasov, 17 aprilie, Tonomat Party, The Corner, Brasov.

Brasov, 18 aprilie, Tonomat Party, The Corner, Brasov.

Brasov, 17 aprilie, Traditional Soundscapes Evening, Casa de Cultura Reduta, Brasov.

Alte evenimente

Bucuresti, 14 aprilie - 1 iulie , "100,1000, un million de povesti" .

Bucuresti, 16 aprilie, Celebrate India.

Bucuresti, 10 - 19 aprilie, Impact Marketing School 2010.

Bucuresti, 18 martie - 1 iulie, Romanian Papergirl.

Bucuresti, 15 martie - 11 aprilie, Studentul Anului 2010.

Bucuresti, 6 - 20 aprilie, Moda masculina - intre Oscar Wilde si James Bond.

Bucuresti, 1 ianuarie - 5 iunie, Joaca de lut .

Romania, 4 martie - 30 aprilie, Turneu National Compact - "Cantec Pentru Prieteni".

Bucuresti, 15 ianuarie - 16 mai, Gala Balurilor 2010.

Bucuresti, 5 ianuarie - 31 mai, Scoli pentru un viitor verde.

Bucuresti, 24 octombrie 2009 - 31 mai 2010, Expeditionari romani pe Mapamond.

Ilfov, 9 ianuarie - 5 iunie, Seria de concerte "Drumul spre celebritate", Mogosoaia.

Cluj, 6 aprilie - 20 decembrie, Lecturi urbane a la Cluj, Cluj Napoca.

Cluj, 14 - 17 aprilie, Cluj Fashion Week, Cluj Napoca.

Brasov, 14 martie - 26 aprilie, World Citizenship, editia V, Brasov.

Iasi, 10 - 11 aprilie, Balcaniada de Boulder, Iasi.

Sibiu, 11 aprilie, Marsul biciclistilor, Sibiu.

Arges, 16 aprilie - 18 aprilie, Simfonia Lalelelor, Pitesti.