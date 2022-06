Te-ai intrebat cum e sa sari cu parasuta? "E mai periculos sa treci strada decat sa sari din avion" - Interviu

Sa te arunci din avion, sa cazi in gol cu viteze care, pe sosea, te-ar lasa fara carnet si apoi sa plutesti lin pana cand simti iar pamantul sub picioare. Pentru unii vis, pentru altii cosmar iar pentru cativa... jobul de zi cu zi.

Dupa cativa ani petrecuti in unitatea de parasutisti militari din cadrul MApN si cam tot atatia de perfectionare in Germania, Andrei Machedon s-a intors in tara pentru a-si trai visul printre norii mioritici.

Aterizarea pe pamant romanesc nu a fost dintre cele mai line, luand contact direct cu birocratia, dar nu s-a lasat descurajat si, dupa multe luni si demersuri, a reusit, impreuna cu alti colegi, sa schimbe legislatia in domeniu.

Iar acum e calauza printre nori oricui doreste o experienta "extrema". O doza de adrenalina, depasirea fricilor sau cresterea increderii de sine - fiecare primeste dintr-un salt cu parasuta exact ce are nevoie.

Despre salturi printre nori, dar si povestea unui roman care a ales sa se intoarca acasa puteti citi mai jos, in interviul acordat Ziare.com de instructorul de parasutism Andrei Machedon.

Cum devine cineva parasutist profesionist? Cand si cum ti-ai dat seama ca ai aceasta chemare mai putin obisnuita?

Chemarea a fost transmisa genetic sau pur si simplu am fost crescut in spiritul zborului, tatal meu fiind parasutist militar, iar unchiul meu pilot de incercare. Jucariile mele erau avioane si parasute, inca imi aduc aminte cand aruncam un parasutist de jucarie de la etaj! Povestile de adormit pe care mi le spunea tata nu erau basme, ci povestiri de la salturile sale, asa ca nu cred ca am avut de ales.

Parasutist profesionist este un concept larg. Primul pas este licenta de parasutist, pe care o poti avea chiar de la 16 ani si cu un numar de minimum 25 de salturi. Pentru a deveni instructor ai nevoie de minimum 500 de salturi si totalizand 6 ore de cadere libera. Acum, 3.200 de salturi si 14 ani mai tarziu, inca am foarte multe de invatat, fiind un sport complex.

De la acest sport asociat cu spiritul liber, cum ai ajuns in armata?

Intr-adevar, este o intrebare pe care inca mi-o pun si eu! Cert este ca exista un spirit al parasutistilor, in orice sistem s-ar face salturile, indiferent de grad si functie, la momentul saltului toti suntem la fel, toti ne supunem acelorasi reguli stricte si acelorasi riscuri, dar si satisfactii. In armata am intrat imediat dupa terminarea facultatii de sport, inca un copil as spune, si am iesit din sistem mult mai matur 4 ani mai tarziu. A fost o alegere buna la momentul respectiv, iar atunci cand nu mai puteam evolua ca si parasutist am decis sa plec.

In ce fel de misiuni intervin parasutistii Armatei Romane si cat de pregatita e unitatea din cadrul MApN?

Parasutismul militar este impartit in mai multe sectiuni: desant aerian, adica cei ce folosesc parasute rotunde si teoretic este o metoda de infiltrare in spatele liniilor inamicului si cercetarea sau fortele speciale, care folosesc parasute aripa si pot avea misiuni diverse, de la recunoasterea terenului pentru a permite desantul aerian, pana la infiltrare in teritoriul inamic.

Pregatirea parasutistilor militari a fost intotdeauna superioara unei unitati de infanterie simpla, iar odata cu alinierea la standardele NATO a crescut nivelul pregatirii si dotarii parasutistilor militari.

De ce ai plecat din armata?

Scopul meu principal a fost dintotdeauna sa devin un bun parasutist si mai ales un bun instructor. Pregatirea efectiva incepuse sa devieze de la tinta mea si simteam o plafonare in imbunatatirea calitatilor mele de zburator. O alta cauza a fost venitul foarte mic, care nu imi permitea sa ma antrenez in privat.

Ai plecat apoi in Germania. De ce ai ales aceasta tara si cat de usor ti-a fost sa te integrezi?

Nu am ales neaparat Germania, ci am ales aerodromul. Acesta era unul dintre cele mai mari centre de parasutism din Europa iar calitatea instructorilor de acolo era ridicata. Am vazut-o ca pe o sansa foarte buna sa invat parasutism si pe langa instructajul de calitate oferit de fostii mei colegi, m-am ales si cu prietenii de lunga durata.

Nu stiam limba, iar, cu cele 800 de salturi avute deja in Romania, am realizat ca nici parasutism nu prea stiam. Am luat totul de la zero lucrand ca si plior de parasute. Dupa cum spuneam si mai devreme, parasutismul este de fapt o mare familie asa ca si integrarea a fost rapida. La inceput comunicam in engleza cu colegii, germana a venit nu foarte natural cativa ani mai tarziu.

Avantajul cel mai mare este ca iti petreci timpul zi de zi printre parasutisti si instructori cu experienta, auzi, vezi lucruri si poti sari cu acei oameni. Ca orice meserie se invata din multa munca in aer, iar tehnicile de predare "se fura" la sol, urmarindu-i pe ceilalti si adaptandu-ti strategia pentru fiecare student.

Dupa 5 ani ai ales sa te intorci in Romania. De ce?

Sportul acesta in tara noastra, cu mici exceptii, ramasese intr-o bula atemporala. S-a dezvoltat foarte putin si a evoluat foarte putin. Cu riscul de a suna utopic, am decis sa ma intorc, impreuna cu cei doi prieteni ai mei, echipa Fly'N Friends, pentru a oferi ceva din experienta noastra acumulata in peste 12 ani de lucru in strainatate si 10 mii de salturi. Am decis sa impartasim cunostintele noastre cu tinerii din Romania care vor sa invete si sunt insetati dupa informatie. Vrem sa oferim cel mai inalt standard de calitate, chiar daca asta inseamna sa avem produse mai scumpe. Aceasta este ideea de la care am pornit si de la care nu vrem sa ne abatem.

Asteptari vs. realitate: cu ce plan ai venit si cat ti-a luat sa-l pui in practica?

Asteptarile nu erau mari de la inceput, cel putin nu pentru anul acesta. Totusi nu am luat in calcul atunci cand am facut planul birocratia. Am reusit sa pot activa ca si instructor abia dupa 8 luni de la demararea ideii, licentele internationale detinute fiindu-mi recunoscute cu greutate.

Totusi exista speranta, tot mai multi tineri si oameni cu initiativa se unesc si depun memorandumuri la autoritati pentru a schimba legislatia. Acesta a fost cazul in situatia mea si drept dovada, luna trecuta s-a reusit schimbarea legii privind licentierea parasutistilor civili. Asta dupa eforturile unite ale mai multor entitati si persoane fizice si multe drumuri la Autoritatea Aeronautica Romana, Aeroclubul Romaniei si Ministerul Transporturilor cu propuneri. Eu am venit in tara la finalul anului 2016, dar alte persoane, cum ar fi Alina si Dragos Boeru de la TNT Brothers fac demersuri si drumuri la autoritati inca din anul 2011.

Atat timp cat vom intelege democratia si puterea fiecaruia dintre noi de a face o schimbare prin implicare, lucrurile vor merge spre mai bine, vor evolua.

Ce face un parasutist profesionist in afara sezonului?

Sportul nostru depinde in mare masura de conditiile meteo si avem cateva limitari. Pe timp de iarna activez ca instructor de schi in Poiana Brasov. De aproximativ 3 ani, tot pe timp de iarna am un contract de instruire a militarilor parasutisti in Bahrain.

Ai incercat sa ai un astfel de contract si cu Armata Romana?

Da, insa nu am primit niciun raspuns la propunerile mele.

Pentru cei care n-au sarit niciodata cu parasuta, cum le-ai descrie experienta?

Experienta saltului cu parasuta este unica pentru fiecare. Poate fi o doza de adrenalina, o iesire din rutina zilnica, depasirea unor frici, cresterea increderii de sine sau pur si simplu distractie la cote maxime. Iata cateva dintre reactiile oamenilor care au ales sa sara cu noi.

Eu dupa 14 ani in parasutism si 3.200 de salturi inca ma bucur de fiecare salt si ma eliberez de orice stres existent, este momentul meu de meditatie.

Ce le transmiti celor care se tem? Care sunt, concret, riscurile?

Parasutismul a avansat atat de mult datorita tehnicii, incat a ajuns sa fie mult mai sigur decat ar crede unii. Este totusi un sport extrem si exista anumite riscuri, dar standardele inalte de pregatire ale instructorilor si verificarile repetate ale echipamentelor le minimizeaza.

Fiecare om care sare cu noi este trecut prin anumiti pasi, anumite etape, astfel ca la momentul saltului deja este mai relaxat si mai increzator.

Se folosesc de fiecare data doua parasute, verificate si din nou verificate. Parasuta de rezerva poate fi pliata doar de un instructor autorizat. Un "calculator" este prezent de asemenea si in situatii speciale deschide rezerva. Statisticile spun ca este mai periculos sa treci strada decat sa sari din avion.

Urcarea pana la 3.000 m la aerodromul nostru este printre munti astfel ca imaginile pe care le vezi in timp ce esti in cadere libera cu 200 km/h sau plutesti in apropiere de Muntii Piatra Craiului fac experienta cu atat mai frumoasa.

Foto: Arhiva personala Andrei Machedon