Werder Bremen - Heidenheim, scor 0-0, in prima mansa a barajului pentru mentinerea/promovarea in Bundesliga

Moisander (Werder) a fost eliminat, in minutul 87.Returul va avea loc luni, de la ora 21.30, pe terenul echipei care a terminat pe locul 3 in 2.Bundesliga.Werder, formatia cu cele mai multe meciuri jucate in istoria 1.Bundesliga, ar putea retrograda pentru a doua oara in istoria clubului.Formatia din Bremen, care a terminat pe locul 18, antepenultimul in prima liga, a evoluat o singura data in liga a doua, in sezonul 1980/1981.Heidenheim, club ale carui "radacini" ajung in 1846, ar putea promova in prima liga germana pentru prima data in istorie.