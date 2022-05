Fanii lui Eintracht Frankfurt i-au atacat pe suporterii lui West Ham înaintea jocului de azi VIDEO

Astăzi, 5 mai 2022, se dispută și meciurile din returul semifinalelor Europa League.

După ce a pierdut acasă cu 2-1, West Ham joacă pe terenul celor de la Eintracht Frankfurt. în manșa retur a semifinalelor Europa League.

Fanii lui West Ham urmăreau într-un bar din Frankfurt meciul de fotbal dintre Real Madrid și Manchester City când au fost atacați de ultrașii lui Eintracht.

Unul dintre fanii englezi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Rangers și Leipzig, 0-1 în tur.

Frankfurt fans attacking West Ham fans in a bar over in Germany. Disgusting scenes.

Stay safe if you’re travelling over. #WHUFC pic.twitter.com/iS9vgRYQva