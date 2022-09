A fost sau n-a fost penalty? Cum explică portarul de la FCSB faza controversată din meciul cu West Ham

FCSB a fost învinsă de echipa engleză West Ham United cu scorul de 3-1 (0-1), joi seara, pe London Stadium, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League.

Fotbalistul echipei FCSB, Ştefan Târnovanu, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu 3-1 cu West Ham United, că nu a fost penalty la faza din minutul 64, precizând că a lovit mingea înainte de ciocnirea cu Maxwel Cornet.

"Am început jocul bine, am reuşit să nu primim gol în primele minute, lucru care ne-a dat încredere. Apoi a venit golul nostru şi am intrat la pauză cu un 1-0 nesperat. Dar şi repriza a doua am început-o destul de bine până la faza penalty-ului. Eu sincer cred că nu a fost penalty, cred că am lovit prima dată mingea. O să văd şi reluarea, dar nu e important. Pentru că după ce am primit primul gol noi am picat şi fizic, şi mental... S-a văzut apoi calitatea celor de la West Ham", a spus portarul.

"Atmosfera a fost superbă, au fost mulţi fani români. Le mulţumim că au fost alături de noi. E o senzaţie unică să joci pe asemenea stadioane şi îmi pare foarte rău că nu am reuşit să obţinem un rezultat pozitiv. După aspectul primelor 60 de minute cred că meritam să plecăm cu un punct. Măcar un egal am fi meritat, îmi pare foarte, foarte rău, mai ales că a fost şi faza penalty-ului", a adăugat Târnovanu.

În celălalt meci al grupei, Anderlecht a învins-o pe Silkeborg cu 1-0.

FCSB va juca pe 15 septembrie cu Anderlecht la Bucureşti.

