Alertă sanitară. Crește numărul îmbolnăvirilor cu virusul West Nile în România

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 10:36
148 citiri
Alertă sanitară. Crește numărul îmbolnăvirilor cu virusul West Nile în România
Țânțar FOTO / Pixabay

Virusul West Nile continuă să se răspândească în România, iar autoritățile sanitare trag un semnal de alarmă. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 30 octombrie, au fost raportate 49 de cazuri de infecție, dintre care 41 au fost confirmate, iar opt considerate probabile.

Conform datelor centralizate de INSP, trei persoane și-au pierdut viața din cauza acestei infecții, decesele fiind înregistrate în județele Brăila, Dâmbovița și Timiș. Cazurile au fost identificate în mai multe zone ale țării, cu o concentrare semnificativă în București, unde au fost raportate 16 îmbolnăviri. Alte cazuri au fost semnalate în județele Alba, Brăila, Botoșani, Cluj, Dolj, Dâmbovița, Galați, Ilfov, Iași, Prahova, Sibiu, Sălaj, Timiș, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Statisticile arată că persoanele vârstnice sunt cele mai afectate. În total, 22 de pacienți fac parte din grupa de vârstă 70-79 de ani, iar alte zece cazuri au fost depistate în rândul celor cu vârste între 60 și 69 de ani. Opt persoane infectate au între 50 și 59 de ani, iar cazuri izolate s-au înregistrat și în rândul tinerilor, cel mai mic pacient având între 10 și 19 ani.

Specialiștii avertizează că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva virusului West Nile. Reprezentanții INSP recomandă populației să evite pe cât posibil expunerea la țânțari, purtând haine cu mâneci și pantaloni lungi, să folosească substanțe repelente și să monteze plase de protecție la ferestre. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să elimine din jurul locuinței orice sursă de apă stătută, să asigure desecarea bălților și să mențină curățenia în gospodării, pentru a împiedica înmulțirea insectelor.

Deversarea controlată a apei din barajul Vidraru. Apel la locuitori și turiști să nu se apropie de lacul de acumulare
Deversarea controlată a apei din barajul Vidraru. Apel la locuitori și turiști să nu se apropie de lacul de acumulare
Un exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri pentru a testa modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de...
Psihoză de Halloween, după ce mai mulți părinți au alertat poliția că au descoperit ace în bomboane. Unde s-a întâmplat incidentul
Psihoză de Halloween, după ce mai mulți părinți au alertat poliția că au descoperit ace în bomboane. Unde s-a întâmplat incidentul
La doar câteva zile înainte de Halloween, locuitorii din Santa Fe, Texas, trăiesc o stare de neliniște după ce mai mulți părinți au descoperit ace de cusut ascunse în bomboanele primite de...
#West Nile Romania, #alerta, #imbolnaviri , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
Digi24.ro
ANALIZA Feriti-va de anglo-saxoni! De ce Rusiei ii place sa invoce un trib medieval cand vorbeste despre Occident
Adevarul.ro
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transforma Transcarpatia, regiunea de la granita cu Romania unde traiesc si multi etnici romani, intr-un centru industrial

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă sanitară. Crește numărul îmbolnăvirilor cu virusul West Nile în România
  2. Un român a murit înecat în Insulele Canare. Când a avut loc tragedia VIDEO
  3. Blestemul politizării inspectoratelor școlare
  4. Bolnav cu dizabilități, bătut de două persoane în curtea centrului unde este internat. Instituția a demarat o anchetă
  5. Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Schema de evaziune fiscală de 400 de milioane de euro din Bihor UPDATE
  6. Percheziții DIICOT în imperiul fraților miliardari Micula. Schema prin care ar fi fraudat statul cu sute de milioane de euro
  7. Cutremur devastator în Afganistan. Peste 20 de persoane au murit și sute au fost rănite FOTO/VIDEO
  8. Donald Trump amenință că va trimite trupe și atacuri aeriene într-o țară africană în care islamiștii provoacă haos. "Ei ucid un număr record de creştini"
  9. Dictatorul Belarusului își ridică o fortăreață de lux lângă stațiunea rusă Soci. Complexul se întinde pe 10 hectare și costă peste 130 de milioane de dolari VIDEO
  10. Scandal imens într-o țară europeană. Procurorul general este judecat pentru scurgere de informații