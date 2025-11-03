Alertă sanitară. Crește numărul îmbolnăvirilor cu virusul West Nile în România

Virusul West Nile continuă să se răspândească în România, iar autoritățile sanitare trag un semnal de alarmă. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 30 octombrie, au fost raportate 49 de cazuri de infecție, dintre care 41 au fost confirmate, iar opt considerate probabile.

Conform datelor centralizate de INSP, trei persoane și-au pierdut viața din cauza acestei infecții, decesele fiind înregistrate în județele Brăila, Dâmbovița și Timiș. Cazurile au fost identificate în mai multe zone ale țării, cu o concentrare semnificativă în București, unde au fost raportate 16 îmbolnăviri. Alte cazuri au fost semnalate în județele Alba, Brăila, Botoșani, Cluj, Dolj, Dâmbovița, Galați, Ilfov, Iași, Prahova, Sibiu, Sălaj, Timiș, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Statisticile arată că persoanele vârstnice sunt cele mai afectate. În total, 22 de pacienți fac parte din grupa de vârstă 70-79 de ani, iar alte zece cazuri au fost depistate în rândul celor cu vârste între 60 și 69 de ani. Opt persoane infectate au între 50 și 59 de ani, iar cazuri izolate s-au înregistrat și în rândul tinerilor, cel mai mic pacient având între 10 și 19 ani.

Specialiștii avertizează că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva virusului West Nile. Reprezentanții INSP recomandă populației să evite pe cât posibil expunerea la țânțari, purtând haine cu mâneci și pantaloni lungi, să folosească substanțe repelente și să monteze plase de protecție la ferestre. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să elimine din jurul locuinței orice sursă de apă stătută, să asigure desecarea bălților și să mențină curățenia în gospodării, pentru a împiedica înmulțirea insectelor.

