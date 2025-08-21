Câte cazuri de West Nile au fost confirmate până acum în vara lui 2025. Cele mai multe au fost în București

Câte cazuri de West Nile au fost confirmate până acum în vara lui 2025 FOTO /Pixabay

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a publicat joi, 21 august, datele despre numărul de infecții în România de la începutul verii. În total au fost raportate 8 cazuri, dintre care 7 au fost confirmate de laborator. Cele mai multe infecții au avut loc în București.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, de la începutul perioadei de supraveghere a infecției cu virusul West Nile (2 iunie 2025) până în 21 august s-au înregistrat 8 cazuri, dintre care 7 cazuri confirmate și un caz probabil de infecție cu virusul West Nile.

Unul dintre cazuri a fost semnalat la grupa de vârstă 10-19 ani, două la persoane cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani și patru cazuri la persoane în vârstă de 80 de ani și peste.

Șapte dintre bolnavi sunt bărbați. Totodată, dintre cei opt pacienți, șase sunt din mediul urban și doi din rural.

Distribuția pe județe (în funcție de unitatea teritorială de expunere) este: municipiul București (3), județul Dolj (1), județul Galați (1), județul Prahova (1), județul Sălaj (1), județul Vrancea (1).

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la feronerie), să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.

