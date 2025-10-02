Un deces cauzat de meningită după infecția cu virusul West Nile la Brăila. Alte 4 cazuri confirmate, cu evoluție favorabilă

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:33
Un deces cauzat de meningită după infecția virusul West Nile la Brăila din 5 cazuri confirmate FOTO /Pixabay
Din 5 cazuri de infecție cu virus West Nile în județul Brăila, a fost înregistrat un deces, anunță Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila, joi, 2 octombrie. Pacientul care a murit de meningită cauzată de virusul răspândit de țânțari suferea și de alte boli.
Cazul sever soldat cu deces s-a înregistrat la o persoană din satul Plopu, orașul Ianca, care prezenta comorbidități semnificative, potrivit unui comunicat de presă transmis de DSP Brăila.
Alți 4 brăileni au fost diagnosticați cu o formă medie de boală și au avut o evoluție favorabilă.
Pacienții cu forme medii sunt: două persoane din municipiul Brăila (zona Bulevardul Dorobanților), o persoană din comuna Gropeni, angajată la Șantierul Naval VARD Brăila, și o persoană din comuna Vădeni.
DSP Brăila recomandă populației măsuri de protecție precum:
- purtarea de haine cu mâneci și pantaloni lungi
- utilizarea substanțelor repelente și a plaselor împotriva țânțarilor
- folosirea insecticidelor și a aerului condiționat în locuințe,
- acoperirea pătuțurilor și cărucioarelor pentru copii
- eliminarea apelor stătute din jurul locuințelor pentru prevenirea dezvoltării larvelor de țânțari.
