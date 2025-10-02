Un deces cauzat de meningită după infecția cu virusul West Nile la Brăila. Alte 4 cazuri confirmate, cu evoluție favorabilă

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:33
Un deces cauzat de meningită după infecția virusul West Nile la Brăila din 5 cazuri confirmate FOTO /Pixabay

Din 5 cazuri de infecție cu virus West Nile în județul Brăila, a fost înregistrat un deces, anunță Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila, joi, 2 octombrie. Pacientul care a murit de meningită cauzată de virusul răspândit de țânțari suferea și de alte boli.

Cazul sever soldat cu deces s-a înregistrat la o persoană din satul Plopu, orașul Ianca, care prezenta comorbidități semnificative, potrivit unui comunicat de presă transmis de DSP Brăila.

Alți 4 brăileni au fost diagnosticați cu o formă medie de boală și au avut o evoluție favorabilă.

Pacienții cu forme medii sunt: două persoane din municipiul Brăila (zona Bulevardul Dorobanților), o persoană din comuna Gropeni, angajată la Șantierul Naval VARD Brăila, și o persoană din comuna Vădeni.

DSP Brăila recomandă populației măsuri de protecție precum:

  • purtarea de haine cu mâneci și pantaloni lungi
  • utilizarea substanțelor repelente și a plaselor împotriva țânțarilor
  • folosirea insecticidelor și a aerului condiționat în locuințe,
  • acoperirea pătuțurilor și cărucioarelor pentru copii
  • eliminarea apelor stătute din jurul locuințelor pentru prevenirea dezvoltării larvelor de țânțari.

