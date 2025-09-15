Creștere record a infectărilor cu virusul West Nile în România. Autoritățile avertizează populația și recomandă măsuri de prevenție

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:48
Creștere record a infectărilor cu virusul West Nile în România. Autoritățile avertizează populația și recomandă măsuri de prevenție
Țânțarii transmit temutul virus FOTO Pixabay

INSP anunță 21 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România, înregistrate între 2 iunie și 11 septembrie, și recomandă populației măsuri de protecție împotriva țânțarilor pentru a preveni transmiterea bolii.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul București (8), Alba (1), Brăila (1), Dolj (1), Galați (3), Ilfov (1), Prahova (1), Sălaj (1), Timiș (2), Teleorman (1) și Vrancea (1).

Este vorba despre 10 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, patru de 50 - 59 de ani și câte una din grupele de vârstă peste 80 de ani și 10 - 19 ani, 40 - 49 de ani.

Cum se manifestă

Virusul West Nile, unul dintre cele mai periculoase virusuri din lume, este transmis prin înțepătura de țânțar tigru Asiatic și poate determina boli grave, precum meningita sau encefalita West Nile și poate pune viața în pericol. În majoritatea cazurilor, persoanele infectate nu prezintă simptome severe, ci doar dureri de cap ușoare sau febră, arată MedLife.

Cele mai multe dintre infectări au loc în sezonul cald, atunci când țânțarii sunt mai activi. West Nile face parte din familia Flaviviridae și se regăsește atât în zonele cu o climă tropicală, cât și în cele temperate. Perioada de incubație ajunge până la două săptămâni, dar sunt situații când primele semne apar și la două-șase zile de la infectare. În cazul persoanelor cu un sistem imunitar scăzut, debutul simptomatologiei poate avea loc tardiv, la 21 de zile.

Persoanele infectate cu virusul West Nile, de regulă asimptomatice, pot prezenta în aproximativ 20% dintre cazuri simptome ușoare, precum febră, dureri de cap, vărsături, diaree, oboseală, dureri în corp sau erupții cutanate, în timp ce, foarte rar (aproximativ 1% dintre cazuri), infecția poate fi gravă, afectând sistemul nervos și provocând febră mare, dureri puternice de cap, confuzie, gât înțepenit, amorțeală, tremor, paralizie parțială, pierderea vederii, convulsii sau comă, simptomele ușoare durând câteva zile cu recuperare completă, iar cele severe necesitând asistență medicală pe termen mai lung.

Foarte important de reținut este că virusul nu se transmite de la o persoană la alta.

Măsuri recomandate

Infecția cu virusul West Nile este o boală infecțioasă pentru care nu există un tratament specific și nici un vaccin pentru a o preveni. Pentru formele ușoare, medicul va indica medicamente pentru ținerea sub control a simptomelor precum febra, durerile de cap sau vărsăturile.

În cazurile severe care au evoluție spre encefalită sau meningită, pacienții trebuie spitalizați și monitorizați pentru a primi tratament de susținere. Acești pacienți vor avea nevoie de fizioterapie și terapie ocupațională pe termen lung în centre de reabilitare pentru a-și recăpăta funcțiile motorii și cognitive. După infecție, leziunile neurologice cauzate de virusul West Nile pot include anomalii motorii grosiere, cognitive și fine.

Multe persoane rămân cu deficite neurologice reziduale, care pot necesita mult timp pentru recuperare, iar unele deficite pot fi permanente. Atunci când sistemul nervos central este afectat, pacienții pot deveni imobilizați la pat, ceea ce crește riscul de apariție a escarelor, aspirației și trombozei venoase profunde, necesitând măsuri profilactice adecvate.

În acest context, specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație:

* să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

* să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

* să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la feronerie);

* să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.

