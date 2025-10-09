Medic, avertisment cu privire la boala care a mai ucis un român: „Nu există un tratament specific”. Efectele severe ale bolii

Un medic român trage un semnal de alarmă, după decesul unui bărbat din țara noastră infectat cu virusul West Nile după ce a fost înțepat de un țânțari.

După moartea bărbatului din Plopu (jud. Brăila), medicul Tudor Ciuhodaru a transmis câteva recomandări.

„Important:

1. Sunt 5 semne de alarmă care impun prezentarea la urgență: febră ridicată însoțită de durere de cap intensă, vărsături, stare generală alterată, sensibilitate crescută la lumină apărute la 2-8 zile după înțepătura de țântar.

2. Este necesară spitalizarea pacientului și tratarea cu medicație intravenoasă.

3. Nu există un tratament specific pentru virusul West Nile.

4. În cazul formelor de severitate medie (1 din 5 cazuri) ce evoluează cu febră, cefalee, grețuri, vărsături, dureri musculare și articulare, urticarie, rar limfadenopatie) starea pacientului se îmbunătățește cam după 7-10 zile.

5. Prevenția rămâne cea mai bună alternativă:

a) Evitați înțepăturile de țânțar (chiar dacă ieșiți afară pentru scurt timp). Intervalul dintre apusul și răsăritul soarelui este perioada de activitate maximă pentru majoritatea speciilor de tânțari. Evitați activitățile în aer liber în această perioadă sau

b) Folosiți pe pielea expusă substanțe care resping insectele. Substanțele pe bază de permethrin nu se aplică direct pe piele.

c) Purtați haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și ciorapi. (!!!) Țânțarii pot înțepa și prin haine. Aplicarea de substanțe care resping țânțarii pe bază de pemethrin pe suprafața hainelor poate asigura un grad suplimentar de protecție.

d) Utilizați și verificați integritatea plaselor contra insectelor.

e) Puteți limita înmulțirea țânțarilor reducând locurile în care băltește apa (din jurul caselor și din subsolurile blocurilor)”.

Totuși, probabilitatea ca o persoană să se îmbolnăvească de la o singură înțepătură e redusă.

„Rețineți:

1. Principala cale de transmitere la om este prin înțepătura țânțarilor.

2. Virusul nu poate fi transmis prin contact fizic (atingere sau sărut)!

3. Transfuziile pot fi o sursă de infecție.

4. Practic orice persoană (indiferent vârstă) înțepată de țânțari este predispusa la infectarea cu virusul West Nile însă...

5. Probabilitatea ca o persoană să se îmbolnăvească de la o singură înțepătură este totuși redusă.

6. 90% dintre cei infectați nu prezintă simptome.

7. Manifestările pot fi diverse: de la cele asemănătoare unei simple răceli până la semne de meningo-encefalită.

8. 1 din 150 de persoane infectate cu virusul West Nile dezvoltă simptome severe de boală.

9. Riscul de îmbolnăvire severă și deces este mai mare pentru persoanele de peste 50 de ani sau cu deficiențe imune.

10. Simptomele pot persista pe perioada mai multor săptămâni, iar efectele neurologice pot fi permanente”, a explicat medicul de la UPU.

În opinia medicului de la Urgențe, din Iași, în școlile din România este nevoie de educație sanitară.

„Pentru a fi eficiente, aceste cunoștințe trebuie cunoscute precum alfabetul sau tabla înmulțirii. Legea Ciuhodaru, ce prevede predarea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor în toate școlile din România, a fost depusă în Parlament. Sper să susțineți și acest demers”, a mai transmis cadrul medical.

