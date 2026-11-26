WhatsApp introduce oficial o funcție care permite trimiterea automată a mesajelor la o dată și o oră stabilite în avans. Utilizatorii pot programa texte, fotografii și videoclipuri cu până la 14 zile înainte, fără să fie nevoie ca telefonul să rămână pornit în momentul expedierii.

Noua opțiune este disponibilă pentru Android și iPhone și poate fi utilizată atât în conversațiile individuale, cât și în grupuri. WhatsApp a confirmat lansarea globală, însă funcția va ajunge treptat la utilizatori, în următoarele săptămâni.

Posibilitatea de a programa mesaje era una dintre cele mai solicitate funcții ale aplicației. Telegram și Signal ofereau deja această opțiune, în timp ce utilizatorii WhatsApp trebuiau să apeleze la alte soluții pentru a trimite mesaje la ore prestabilite.

Cum funcționează mesajele programate pe WhatsApp

Procesul de programare pornește dintr-o conversație obișnuită. După redactarea mesajului, utilizatorul trebuie să țină apăsat butonul de trimitere și să selecteze opțiunea de programare.

Aplicația permite alegerea unui interval cuprins între 10 minute și 14 zile. La momentul stabilit, mesajul este trimis automat, fără alte acțiuni din partea utilizatorului.

Un detaliu important este că telefonul nu trebuie să fie conectat la internet sau pornit atunci când mesajul este expediat. Potrivit WhatsApp, trimiterea funcționează inclusiv dacă dispozitivul este închis sau are bateria descărcată.

Ads

Destinatarul primește un mesaj obișnuit și nu poate vedea că acesta a fost programat anterior. Compania precizează că mesajele beneficiază de aceeași criptare de la un capăt la altul folosită pentru conversațiile personale.

Mesajele pregătite pentru expediere pot fi consultate și șterse din secțiunea dedicată, accesibilă prin profilul utilizatorului. În versiunile beta, această opțiune apărea și în informațiile conversației, astfel că interfața poate prezenta diferențe.

Există și o limitare pentru grupuri. Mesajele programate vor ajunge numai la membrii care făceau parte din conversație în momentul programării. Persoanele adăugate ulterior nu le vor primi.

Deocamdată, funcția nu este disponibilă în WhatsApp Business, aplicația destinată companiilor.

Ads