Condițiile în care vei putea recupera mesajele șterse de pe WhatsApp. Noua funcție a fost anunțată

WhatsApp va introduce funcția ”Accidental Delete” prin care utilizatorii vor putea recupera mesajele șterse accidental.

Noua funcție va putea fi accesată în primele 5 secunde după ștergerea neintenționată a un mesaj folosind opțiunea Delete for Me, după care prima comandă rămâne ireversibilă, potrivit go4it.ro.

În aplicație, selectarea unui mesaj de șters va afișa opțiunea Delete for Me sau Delete for Everyone. Dacă selectezi din greșeală prima opțiune, imediat după aplicarea comenzii deasupra tastaturii va apărea o fereastră pop-up, permițând anularea operațiunii.

Ads