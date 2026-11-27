WhatsApp va permite utilizatorilor să cumpere și să activeze pachete de internet mobil pentru călătoriile internaționale direct din aplicație. Noua funcție, numită Travel eSIM, a fost anunțată oficial de Meta și ar putea simplifica accesul la internet pentru persoanele care pleacă în vacanță sau călătoresc frecvent în alte țări.

În prezent, turiștii care vor să evite costurile ridicate de roaming apelează adesea la cartele SIM locale sau la servicii separate care comercializează pachete eSIM. WhatsApp vrea să integreze acest proces în propria aplicație, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să caute alți furnizori.

Prin Travel eSIM, aceștia vor putea alege destinația, cumpăra un pachet de date și instala profilul eSIM pe telefon, fără să părăsească WhatsApp.

Un avantaj este că utilizatorii își vor putea păstra numărul obișnuit de WhatsApp. Astfel, conversațiile și contactele vor rămâne disponibile, chiar dacă internetul mobil este furnizat printr-un eSIM destinat călătoriilor.

Cum va funcționa Travel eSIM și când va deveni disponibil

Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, noua opțiune ar urma să apară în secțiunea „Account” a aplicației WhatsApp, odată ce serviciul va fi activat în regiunea utilizatorului.

Interfața va include o listă cu țările în care pot fi achiziționate pachete de date, dar și o funcție de căutare pentru selectarea rapidă a unei destinații.

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După cumpărarea și instalarea eSIM-ului, conexiunea mobilă va putea fi folosită atât pentru WhatsApp, cât și pentru alte aplicații care necesită internet.

Serviciul este dezvoltat în colaborare cu mai mulți operatori și furnizori de telecomunicații, printre care Reliance Jio, Smart Axiata, Smart Communications și Verizon.

Există însă câteva limitări. Travel eSIM va putea fi utilizat numai pe telefoanele compatibile cu tehnologia eSIM, iar disponibilitatea pachetelor va depinde de țară și de partenerii locali.

Meta nu a anunțat încă tarifele, cantitățile de date incluse sau durata de valabilitate a pachetelor.

Lansarea va avea loc treptat, în anumite piețe, însă compania nu a precizat care vor fi primele țări incluse și nici când va ajunge funcția în România.

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