Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, s-a întors ca un om liber în Australia după 14 ani. Întâlnirea cu soția sa a fost emoționantă VIDEO

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a ajuns, în sfârșit, acasă, în Australia, fiind un om liber pentru prima dată în ultimii 14 ani, relatează CNN.

În momentul în care Assange a coborât din avion, pe aeroportul Canberra din capitala australiană au izbucnit aplauze din partea susținătorilor săi. Acesta a salutat mulțimea în timp ce traversa pista.

Când s-a apropiat de terminal, soția sa, Stella, a apărut cu un zâmbet larg pe față. Assange a strâns-o în brațe, ridicând-o de la podea înainte ca cei doi să se sărute, scrie stirileprotv.ro.

REUNITED: Julian Assange embraces his wife @Stella_Assange for the first time as a free man pic.twitter.com/yfgLYa3yWt

"Julian a vrut ca eu să le mulțumesc sincer tuturor. El a vrut să fie aici. Dar trebuie să înțelegeți prin ce a trecut. Are nevoie de timp, are nevoie să se recupereze și acesta este un proces", a spus ea la o conferință de presă după sosirea soțului ei.

Cu lacrimi în ochi, Stella a făcut câteva pauze scurte într-o încercare aparentă de a-și aduna emoțiile în timp ce vorbea cu reporterii.

"Vă rog să ne dați spațiu, să ne dați intimitate, să ne găsim locul, să lăsăm familia noastră să fie o familie înainte ca el să poată vorbi din nou într-un moment ales de el", a adăugat Stella Assange.

În aceeași conferință, Stella a spus că speră ca mass-media "să realizeze pericolul acestui caz din SUA împotriva lui Julian, care îl incriminează, care a asigurat condamnarea sa pentru colectarea și publicarea de informații care erau adevărate, pe care publicul merita să le cunoască".

Ea și-a reiterat speranțele pentru o grațiere prezidențială în SUA.

"Cred că va fi grațiat dacă presa se va uni pentru a respinge acest precedent", a spus ea, în timp ce a subliniat că soțul ei "rămâne principial și neînfricat", notează BBC.

Assange, în vârstă de 52 de ani, a fost acuzat de conspiraţie pentru obţinerea şi divulgarea de informaţii privind apărarea naţională. De ani de zile, SUA susţin că fişierele Wikileaks - care au dezvăluit informaţii despre războaiele din Irak şi Afganistan - au pus vieţi în pericol. Acesta a petrecut ultimii cinci ani într-o închisoare britanică, de unde a luptat pentru extrădarea în SUA.

Julian Assange is home. He has arrived safely back on Australian soil, a free man.

Welcome home Julian. It’s been way too long and you’ve been sorely missed. #JulianAssangeIsHome#JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/hqxwCFS8vd