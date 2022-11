Un fost mare campion o susține pe Simona Halep: "Inima mea este alături de ea!"

Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control anti-doping și va fi suspendată, deocamdata provizoriu, urmând să apară în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Pusă la zid din multe părți, Halep are parte și de susținători, unul dintre ei fiind fostul tenismen Mats Wilander, de șapte ori câștigător de Grand Slam.

"Inima mea este alături de Simona Halep. Nu aș pretinde niciodată că o cunosc. Dar am urmărit-o jucând o mulțime de meciuri de tenis de-a lungul anilor și am intervievat-o de câteva ori. Aș spune că, dintre toate jucătoarele pe care le-am întâlnit, ea este una dintre cele care nu are cum să facă ceva intenționat. Ea a spus că va încerca să își reabiliteze numele.

Nu se știe niciodată, este posibil ca în ziua de azi să iei din greșeală ceva despre care nu știi mare lucru. Dar, din nou, nu-mi pot imagina că există un sportiv în lumea tenisului profesionist care să nu știe ce este bine să consume. Așa că mă gândesc că este o greșeală clară. Undeva pe parcurs, nu-mi pot imagina...

Cred că Simona Halep este o mare atletă și o mare ființă umană, iar inima mea este cu ea. Și sper că își poate reabilita numele, pentru că vreau să o văd pe teren, pentru că presupun că este nevinovată, are un spirit grozav", a spus Mats Wilander în exclusivitate pentru Eurosport.

