Will Smith ar putea fi obligat să dea Oscarul înapoi după ce l-a lovit pe Chris Rock VIDEO

"Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar".

"Jada Pinkett-Smith, abia aştept să văd G.I. Jane II", a spus Chris Rock, referitor la faptul că soţia lui Will Smith este tunsă la zero din cauza unei boli care duce la pierderea părului - alopecia.

Mai târziu, atunci când a primit statueta pentru "cel mai bun actor în rol principal", Will Smith a cerut scuze Academiei Americane de Film, însă s-ar putea ca aceasta să nu fie suficient.

New York Post scrie că lui Will Smith i s-ar putea cere să dea înapoi Oscarul câștigat la categoria "Cel mai bun actor" pentru rolul din King Richard pentru că a încălcat codul de conduită al Academiei de Film.

"Toată lumea a fost șocată. Vorbim de o agresiune. Cred că Will nu are de gând să returneze premiul, dar e posibil să i se ceară asta", a declarat o sursă la nivel înalt din industria filmului pentru NY Post.

Interesant este că Will Smith a râs la gluma lui Rock, însă când a observat că soției lui nu i-a căzut bine, a reacționat lovindu-l pe colegul său.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL