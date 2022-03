Premiile Oscar 2022 au adus unul dintre cele controversate momente din istoria galei.

Will Smith (53 de ani) l-a lovit pe Chris Rock, după ce actorul de comedie a făcut o glumă despre soția lui, Jada Pinkett Smith (50 de ani), căreia îi cade părul din cauza alopeciei - o afecțiune dermatologică a foliculilor piloși.

Smith a părut că se amuză în primă fază, însă a reacționat violent atunci când s-a uitat spre soția lui și a văzut că acesteia nu i-a căzut deloc bine gluma.

Did anyone else realize that Will Smith was laughing at the joke until Jada gave him the side eye? pic.twitter.com/vwvo5U1Ayf