Declarații-șoc: actriţa Jada Pinkett Smith a dezvăluit că este despărţită de Will Smith de șapte ani

Will Smith și Jada Pinkett

Actriţa Jada Pinkett Smith a dezvăluit miercuri că este despărţită de soţul ei, Will Smith, din 2016, cuplul fiind în mod regulat în centrul atenţiei presei, scrie AFP.

Soţii Smith au ţinut în special prima pagină a ziarelor în 2022, când actorul din saga "Men in Black" l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scena premiilor Oscar, din cauza unei glume dubioase despre căderea părului soţiei sale.

Interzis de la ceremonia de decernare a premiilor Oscar timp de 10 ani, după ce el însuşi a demisionat din Academie, Will Smith i-a prezentat public scuze lui Chris Rock.

În 2022, cuplul, care a rămas căsătorit legal, trăia deja de mai mulţi ani "vieţi complet separate", a declarat Jada Pinkett Smith pentru NBC, potrivit unui extras din interviu, care are ca scop promovarea viitoarelor memorii ale actriţei, intitulate "Worthy".

Actriţa a explicat, de asemenea, că iniţial a crezut că este o glumă atunci când soţul ei l-a lovit pe Chris Rock şi nu a înţeles violenta reacţie a acestuia.

Cuplul s-a confruntat ani de zile cu zvonuri persistente de adulter sau de căsătorie deschisă.

"Avem o dragoste profundă unul pentru celălalt şi încercăm să ne dăm seama ce înseamnă asta pentru noi", a explicat Jada Pinkett Smith într-un interviu acordat revistei People.

Cele două celebrităţi s-au cunoscut în 1994 pe platoul de filmare al serialului "The Fresh Prince of Bel Air", când Will Smith era deja căsătorit.

Ei au împreună doi copii, Jaden şi Willow.

