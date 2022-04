Will Smith caută să își regăsească liniștea după incidentul de la Oscar în India.

El a fost reperat pentru prima dată după incidentul de Oscar. Îmbrăcat lejer și făcând poze cu fanii lui, Will Smith a aterizat în India.

Acolo se va întâlni cu Sadhguru, liderul spiritual care a strâns recent mii de români la Arenele Romane, printre care și celebrități precum Loredaba Groza sau Andreea Esca.

Will Smith și fmailia lui s-au mai întâlnit cu Sadhguru în 2020, iar acum actorul american vrea să fie călăuzit în direcția corectă, astfel încât să poată trece peste incidentul de la premiile Oscar.

"Smiling #WillSmith is seen for the first time since the Oscar's slap. He is India to meet #Sadhguru. India will help him achieve peace and be in harmony with the universe https://t.co/v3mCZLkzkA