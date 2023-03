Scandalul licențelor Pro depășește granițele României: "Nu sunt doar un tocilar care a jucat Football Manager"

Will Still nu are licență pro FOTO / Facebook

Antrenorul echipei Reims, belgianul Will Still, are 30 de ani şi nu are licenţa Pro. El este agasat de faptul că toată lumea spune că a învăţat să antreneze jucând Football Manager, informează lefigaro.fr.

„Este un mit care trebuie distrus pentru că avem diplome, fie că este vorba de Didier Digard (antrenorul OGC Nice) sau de mine. Avem cele mai importante diplome posibile sau care puteau fi luate până acum. Repet, la 30 de ani, a avea licenţa pro este foarte complicat. Nu aş fi putut să o fac înainte pentru că am doar vârsta pe care o am. Evident că diplomele sunt importante şi nu sunt doar un tocilar care a jucat Football Manager, este total fals”, a spus el.

Will Still, în vârstă de 30 de ani, antrenează formaţia Reims din octombrie 2022, întâi interimar în locul lui Oscar Garcia, apoi confirmat până la finalul sezonului, iar pentru că nu are licenţa Pro, clubul trebuie să plătească la fiecare meci o amendă de 25.000 de euro.

Cu Still pe bancă, Reims are 17 meciuri fără înfrângere şi este pe locul 8.

