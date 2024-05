Unul dintre cei mai apreciați antrenori a devenit liber de contract. Are doar 31 de ani

Will Still

Antrenorul belgian Will Still şi conducerea clubului francez Stade de Reims au căzut de acord să întrerupă de comun acord contractul dintre cele două părţi. Întreruperea are efect imediat, a anunţat joi gruparea din Reims pe site-ul oficial.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri ce a avut loc joi dimineaţă şi la care au participat Jean-Pierre Caillot, preşedintele lui Stade de Reims, Mathieu Lacour, directorul general al clubului, şi antrenorul Will Still. „Mulţumesc Stade de Reims, preşedintelui Caillot şi lui Mathieu Lacour pentru că mi-au oferit această oportunitate unică şi pentru că m-au sprijinit pe parcursul călătoriei mele aici. Voi fi veşnic recunoscător clubului Stade de Reims, precum şi tuturor celor implicaţi direct sau indirect. Aş dori să mulţumesc în special tuturor jucătorilor cu care am reuşit să lucrez, întregului personal tehnic, de performanţă, analitic, medical, precum şi stewarzilor, dar şi şi mai presus de toate suporterilor acestui minunat club”, a spus Still la despărţire.

Antrenorul născut în Belgia din părinţi britanici venis la Stade de Reims în sezonul 2021-22, ca secund, şi avea contract cu gruparea alb-roşie până în 2025. Odată cu el va părăsi clubul şi fratele său, Nicolas Still, care era antrenor secund.

În sezonul 2021-22, când a fost numit antrenor principal după demiterea lui Oscar Garcia, Still a devenit, la 30 de ani, cel mai tânăr antrenor din cele cinic mari campionate europene.

Stade de Reims nu a anunţat numele tehnicianului care va asigura interimatul. Gruparea franceză se află pe locul 11 în Ligue 1, cu 40 puncte.

