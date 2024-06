Doliu în sport. A murit unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile

Willie Mays, unul dintre cei mai mari jucători de baseball din toate timpurile, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 93 de ani. El a jucat în MLB timp de 22 de sezoane şi a fost All-Star în fiecare dintre anii în care a fost profesionist.

Willie Mays este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria MLB: 22 de sezoane jucate - 20 şi jumătate la Giants, mai întâi la New York şi apoi la San Francisco, şi unul şi jumătate la New York Mets - 660 de home run-uri reuşite (al şaselea din toate timpurile), de două ori MVP şi de 24 de ori ales pentru All Star Game (pentru că la un moment dat se jucau mai multe All Star Game-uri într-un sezon).

După ce şi-a început cariera în Negro Leagues, în perioada segregării rasiale, Mays a intrat în MLB în 1951, la New York Giants. A fost votat cel mai bun debutant al sezonului şi şi-a dus echipa în World Series (pierzând în faţa celor de la New York Yankees). În 1954, i-a ajutat pe Giants să câştige titlul - ultimul al francizei din New York - şi a fost votat MVP al sezonului în Liga Americană.

Giants a plecat la San Francisco în 1958 şi a pierdut finala din 1962 cu patru victorii la trei, tot în faţa celor de la New York Yankees. Mays a fost votat din nou MVP al sezonului din Liga Americană în 1965. Excelent apărător, el a câştigat şi o "Mănuşă de Aur", un premiu acordat în fiecare an celor mai buni apărători poziţie cu poziţie, de 12 ori. În 1973, a jucat pentru ultima oară în World Series cu New York Mets, dar a pierdut în faţa celor de la Oakland.

