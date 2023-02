Gest uriaș și unic făcut de un fotbalist maghiar pentru un necunoscut

Willi Orban, în vârstă de 30 de ani, a ajuns la RB Leipzig în anul 2015, venind de la 1. FC Kaiserslautern pentru suma de 2 milioane de euro. Fundașul maghiar a fost integralist în cele 19 partide disputate până aseară de Leipzig și a marcat și 3 goluri.

Orban a lipsit însă de la meciul cu Union Berlin, terminat cu înfrângerea echipei sale, scor 1-2, dintr-un motiv mai puțin obișnuit.

Încă din 2017, Orban s-a înscris într-un program de donare de celule stem în care s-a implicat și clubul Leipzig, iar recent a fost informat că s-a găsit un pacient cu care este compatibil. El nu a stat pe gânduri și a suportat intervenția miercuri, după ce fundașul a primit injecții în ultimele zile pentru pregătirea operației.

"Bineînțeles că am fost surprins când am fost informat că sunt donator compatibil, dar nu m-am îndoit niciodată. Am posibilitatea de a salva viața unui om cu foarte puțin efort, nu există două opțiuni pentru mine. Sper foarte mult ca să pot ajuta la însănătoșirea persoanei respective. În ciuda tuturor ambițiilor mele pe plan sportiv, acestea trec pe locul secund. Toată lumea care mă cunoaște știe că voi da totul pentru a reveni cât mai repede în echipă. Mi-aș dori să se înscrie mai mulți oameni. E un proces foarte simplu ", a spus Willi Orban.

Medicii i-au prescris o perioadă de 10 zile de recuperare, care este recomandată donatorilor.

