"Spuneți adevărul despre Michael Schumacher! Am auzit doar minciuni" Familia lui Schumi, atacată de un apropiat

Ce se întâmplă cu adevărat cu Michael Schumacher? Care e starea lui de sănătate în acest moment?

Sunt întrebări la care fostul manager al lui Schumacher, Willi Weber (80 de ani), dorește să afle un răspuns.

Weber susține că nu a putut să îl vizitieze pe Michael Schumacher, deși îl consideră ca pe fiul lui.

"A fost o durere mare pentru mine. Am încercat de sute de ori să o contactez pe Corinna (n.r. soția lui Michael Schumacher) și ea nu mi-a răspuns. L-am sunat pe Jean Todt să-l întreb dacă ar trebui să merg la spital și mi-a spus să aștept, e prea devreme. Am sunat a doua zi și nu mi-a răspuns nimeni. Nu mă așteptam la un astfel de comportament și încă sunt supărat din cauza asta.

M-au ținut departe, spunându-mi că e prea devreme, ei bine, acum e prea târziu. Au trecut nouă ani. Poate ar trebui să spună adevărul.

Am putut să înțeleg situația inițial, deoarece am făcut întotdeauna tot ce am putut pentru ca Michael să-și protejeze viața privată. Dar de atunci am auzit doar minciuni de la ei. La ani de zile de la accident, mi-am spus să am grijă doar de familie, deoarece nu puteam schimba lucrurile. El a fost ca un fiu pentru mine. Chiar și astăzi mă doare să vorbesc despre asta", a spus Weber, citat de Marca.

La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală. Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar în 9 septembrie 2014 a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.

