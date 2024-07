Câştigătoarea surpriză de la Wimbledon recunoaște: ”Nu știu cum s-a întâmplat”

Jucătoarea cehă Barbora Krejcikova, care a câştigat sâmbătă turneul de la Wimbledon, al doilea său titlu de Mare Şlem după trei ani de la primul obţinut la Roland Garros, a afirmat că încă nu-şi revine şi nu ştie "cum s-a întâmplat asta", relatează AFP.

"Este o nebunie, dar sunt foarte bucuroasă că am câştigat acest trofeu. Ce senzaţie!", a spus ea la finalul partidei câştigate în faţa italiencei Jasmine Paolini.

"Nu ştiu cum s-a întâmplat, nu am nici cea mai mică idee. Tabloul meu a fost complicat, încă din primul tur. Am luat fiecare meci unul după altul şi m-am simţit din ce în ce mai bine. Şi iata-mă....nu ştiu cum s-a întâmplat, dar da, am câştigat această ediţie", a adăugat ea.

"Este o senzaţie extraordinară să fii dublă câştigătoare de Mare Şlem, este cu adevărat incredibil. Dar eu rămân aceeaşi persoană, iubesc tenisul şi vreau să continui să joc bine să mă bat pentru a câştiga şi alte turnee", a conchis Krejcikova.

Jucătoarea cehă de tenis Barbora Krejcikova, nr.32 mondial, a câştigat, sâmbătă, la Wimbledon al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, după ce a învins-o în finală pe italianca Jasmine Paolini, a şaptea jucătoare a lumii, cu 6-2, 2-6, 6-4.

Krejcikova (28 ani), care a câştigat turneul de la Roland Garros în 2021, va urca pe locul 10 în ierarhia WTA începând de luni.

Barbora Krejcikova devine astfel prima jucătoare cehă care câştigă două titluri de Mare Şlem la simplu în două turnee majore diferite.

Ads