Încă un jucător de top bolnav de Covid-19 la Wimbledon

După Marin Cilici și Mateo Berrettini, un al treilea tenismen important a fost depistat pozitiv la testul de Covid-19 și exclus din competiție.

Spaniolul Roberto Bautista Agut (20 ATP), care urma să-l înfrunte joi pe columbianul Daniel Galan, a confirmat că a devenit indisponibil pentru restul competiţiei de la All England Club în urma unui test pozitiv la coronavirus.

"Din păcate, astăzi i-am anunţat pe organizatorii de la Wimbledon cu privire la retragerea mea din competiţie. Ieri am început să nu mă simt foarte bine şi, după ce am făcut testul corespunzător, am fost depistat pozitiv la Covid-19. Erau zile bune după după accidentare şi, din fericire, simptomele nu sunt foarte grave, dar cred că este cea mai bună decizie", a precizat jucătorul iberic într-un comunicat.

